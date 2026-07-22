Женщина, не считающая свою бороду изъяном, решила не скрывать её, а отращивать!

Женщина, чья внешность изменилась из-за гормонального дисбаланса, не стала воспринимать это как недостаток. Вместо того чтобы удалять волосы или скрывать их от окружающих, она решила их отращивать. Об этом сообщает "Ганджа Пост".

Это решение быстро распространилось в социальных сетях и вызвало множество дискуссий. Женщина не скрывает свой новый облик и делится фотографиями и видео со своими подписчиками.

Часть пользователей поддержала её уверенность в себе. Другие же отнеслись к такому образу с любопытством.

То, что женщина не стала подчиняться общепринятым стандартам красоты и приняла себя такой, какая она есть, сделало её популярной в сети. Сейчас споры о её внешности и личном выборе продолжаются.