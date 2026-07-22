Самое дорогое в мире золотое дерево из 98 тысяч листьев в Макао

Одно из самых известных сооружений в Макао состоит из 98 тысяч позолоченных листьев. Стоимость этой конструкции, выполненной в виде гигантского дерева, оценивается примерно в 256 миллионов долларов.

Сооружение было спроектировано как символ процветания. Тысячи листьев в совокупности образуют огромное золотое дерево. Его масштаб, стиль исполнения и стоимость использованных материалов сделали его одной из самых притягательных достопримечательностей Макао.

Золотое дерево выполняет не только декоративную функцию. Оно также отражает облик Макао, связанный с роскошными отелями, развлекательными центрами и крупными архитектурными проектами, направленными на привлечение туристов.

На первый взгляд оно кажется обычной декоративной скульптурой. Однако по своей стоимости и количеству использованного золота оно считается одним из самых дорогих объектов публичного показа в мире.

Это сооружение также служит формированию туристического имиджа города. Многие гости, приезжающие в Макао, посещают это место, чтобы увидеть золотое дерево и сфотографироваться на его фоне.