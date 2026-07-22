Илон Маск планирует снять фильм «Одиссея» с помощью Grok Имагине в 2026 году

·64·Технологии
Илон Маск планирует снять фильм «Одиссея» с помощью Grok Имагине в 2026 году

Один из самых богатых людей мира и технологический магнат Илон Маск объявил о следующем революционном шаге в области искусственного интеллекта. По его словам, нейросеть Grok Имагине, разработанная компанией xAI, до конца 2026 года создаст полнометражный художественный фильм по мотивам знаменитого произведения Гомера «Одиссея». Ожидается, что этот проект станет важным поворотным моментом в демонстрации возможностей ИИ в киноиндустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Илон Маск подчеркнул, что новый фильм будет максимально соответствовать историческим фактам и останется верен оригинальному литературному наследию Гомера. Предприниматель сделал это заявление после демонстрации трехминутного ролика, показывающего возможности Grok Имагине. В этом видео нейросеть доказала, что способна самостоятельно генерировать не только сложные визуальные сцены, но и глубокие диалоги между персонажами.

Историческая точность и конкуренция с традиционным кино

Эта инициатива Маска — не просто технологический эксперимент, а своеобразный ответ современным стандартам Голливуда. По данным Иксбт.ком, миллиардер намерен уделить особое внимание точному изображению исторической эпохи в своем проекте. В этом плане он часто критикует некоторые «вольности», допускаемые традиционными киностудиями.

Напомним, что в июле 2026 года в мировой прокат вышел блокбастер «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Несмотря на кассовый успех, фильм вызвал возражения у Илона Маска и ряда консервативных зрителей. В частности, исполнение роли легендарной Елены Троянской актрисой Лупитой Нионго вызвало жаркие споры в социальных сетях.

Теперь обещают, что фильм, созданный с помощью Grok Имагине, будет свободен от подобных «кастинговых решений» и представит классическую интерпретацию древнегреческого эпоса. По мнению Маска, искусственный интеллект может больше опираться на исторические источники, чем на художественные взгляды, меняющиеся под влиянием человеческого фактора.

Будущее искусственного интеллекта в киноиндустрии

Если этот проект будет успешно реализован, 2026 год может открыть новую страницу в истории киноискусства. До сих пор ИИ использовался лишь как вспомогательный инструмент для создания коротких видео или спецэффектов. Создание полнометражного, логически последовательного и высококачественного фильма с помощью Grok Имагине создаст серьезную конкуренцию для крупных студий.

Естественно, это событие вызывает большой интерес и у любителей технологий, и у кинокритиков в Узбекистане. Популяризация контента, созданного с помощью ИИ, в будущем может радикально изменить процессы дубляжа и локализации. Пока мировое сообщество ожидает конечный продукт от Grok Имагине.

Стоит отметить, что такие смелые обещания Илона Маска часто встречают скептически в технологическом сообществе. Однако, как показывают примеры проектов Tesla и SpaceX, у него большой опыт в реализации идей, которые кажутся невозможными. Время покажет, насколько успешной окажется интерпретация «Одиссеи» с помощью ИИ.

Илон МаскGrok ImagineИскусственный ИнтеллектОдиссеяТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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