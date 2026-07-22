Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кайли Хоттл скончалась в возрасте 18 лет

Актриса Кайли Хоттл, известная по роли Цзя в картине «Годзилла против Конга», погибла в возрасте 18 лет в результате автокатастрофы. Юная актриса с нарушениями слуха была доставлена в больницу после дорожно-транспортного происшествия в штате Мэриленд.

Инцидент произошел во вторник около 03:00 ночи в Иджамсвилле. Автомобиль, в котором находилась Кайли, съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу. В тяжелом состоянии её доставили на вертолете в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

19-летний водитель автомобиля получил легкие травмы. Другой пассажир машины от медицинской помощи отказался. Полиция предполагает, что причиной аварии могло стать превышение скорости.

Отец Кайли, Джошуа Хоттл, заявил, что простил водителя, отметив, что эта трагедия не должна разрушить всю его жизнь. Кайли также исполнила роль Цзя в фильме «Годзилла и Конг: Новая империя». Она запомнилась зрителям как героиня, общавшаяся с Конгом на языке жестов. Известие о внезапной смерти молодой актрисы вызвало скорбь среди поклонников кино. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента и изучают дополнительные улики.