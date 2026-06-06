Нинтендо Свитч 2 изменится для Европы: консоль получит сменный аккумулятор

Компания Нинтендо готовит модифицированную версию консоли Свитч 2 для европейского рынка. Эта новинка позволит пользователям самостоятельно заменять аккумулятор, не обращаясь в сервисные центры. Такое решение связано с новым регламентом Европейского союза, который вступит в силу в феврале 2027 года и обязывает производителей портативной электроники обеспечивать возможность легкой замены батарей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В текущих прототипах Свитч 2 замена аккумулятора требует частичной разборки устройства и не предназначена для ремонта в «домашних условиях» без специального оборудования. Европейские правила направлены на изменение этого подхода: устройства должны быть спроектированы так, чтобы батарею можно было извлекать и устанавливать обратно без каких-либо специальных инструментов. Нинтендо стала одной из первых крупных компаний, открыто подтвердивших подготовку к новым требованиям в игровой индустрии.

По данным Никкеи, компания уже начала разработку специальной версии Свитч 2 для Европейского союза. Также упоминается, что аналогичные изменения могут затронуть контроллеры Джой-Кон, однако эта информация пока официально не подтверждена. Для европейского рынка будут введены новые модельные номера и специальная маркировка «ОСМ» на упаковке, что позволит отличать обновленные версии от стандартных устройств.

Нинтендо пока не раскрыла, как именно будут реализованы эти конструктивные изменения и останется ли такая версия эксклюзивной для Европы или появится и на других рынках. Регламент Европейского союза касается широкого спектра портативной электроники, от планшетов до беспроводных наушников. Для пользователей это означает более практичную модель обслуживания устройств: изношенный аккумулятор можно будет заменить самостоятельно без длительного ремонта.