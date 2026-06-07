Солидион представила новый аккумулятор, работающий при -80 градусах

Компания Солидион Течнологй, базирующаяся в Далласе (США), представила новый тип аккумуляторов под названием Генератион Экстреме-Климате Баттерй (Ген-ЭКБ). Эта разработка предназначена в первую очередь для использования в космических условиях и, как ожидается, будет обеспечивать энергией спутники, лунную инфраструктуру, пилотируемые миссии и будущие орбитальные центры обработки данных с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основная идея проекта Ген-ЭКБ заключается в создании батареи, способной стабильно работать в экстремальных условиях: в вакууме, при резких перепадах температур, воздействии радиации и сильной вибрации во время запуска ракет. Новые аккумуляторы разработаны на основе литий-металлических элементов и графеновых материалов.

Благодаря высокой теплопроводности и устойчивости к радиации, графен помогает лучше контролировать температурный режим системы и сохранять стабильность в сложной среде. Согласно заявленным техническим характеристикам, батарея может эффективно работать в диапазоне температур от -80 °К до +60 °К.

В настоящее время Солидион также работает над модификациями, предназначенными для еще более суровых условий глубокого космоса. К потенциальным сферам применения относятся низкоорбитальные центры обработки данных с искусственным интеллектом, лунные базы и роверы. Кроме того, компания развивает линейку литий-металлических и литий-серных батарей с плотностью энергии более 380 Вт·ч/кг.