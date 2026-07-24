Определены самые перспективные стартапы Австралии: партнерство TechCrunch и Stripe

·55·Технологии
Определены самые перспективные стартапы Австралии: партнерство TechCrunch и Stripe

Одно из самых влиятельных технологических изданий в мире, TechCrunch, привозит свой знаменитый конкурс Стартуп Баттлефиелд в Австралию. Это мероприятие, организованное в партнерстве с компанией Stripe, направлено на поиск самых талантливых и перспективных новых проектов страны. 19 августа в рамках Stripe Тур в Сиднее восемь стартапов-финалистов представят свои идеи перед инвесторами, журналистами и широким технологическим сообществом. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Конкурс Стартуп Баттлефиелд считается одной из самых престижных площадок для стартапов мирового уровня. К настоящему времени это соревнование стало трамплином для более чем 1700 компаний, таких как Dropbox, Cloudflare, Discord и Трелло, которые сегодня оцениваются в миллиарды долларов. Эти проекты привлекли в общей сложности 32 миллиарда долларов инвестиций, а 250 из них были приобретены крупными корпорациями.

Борьба за победу и главные призы

Победитель конкурса получит не только денежный приз, но и уникальную возможность выйти на глобальный уровень. Обладатель первого места получит 15 000 долларов в виде платежных кредитов Stripe, а также путевку на престижную конференцию TechCrunch Disrupt, которая пройдет в Сан-Франциско в 2026 году. Обладатели второго и третьего мест получат кредиты Stripe на сумму 5 000 и 2 000 долларов соответственно.

Попадание в список Стартуп Баттлефиелд 200 в рамках TechCrunch Disrupt 2026 — это кратчайший путь для любого стартапа на мировой рынок. Тот факт, что победитель предыдущего конкурса, проект ХеалтМатч, в настоящее время оценивается более чем в 25 миллионов долларов и обслуживает миллионы пациентов по всему миру, доказывает эффективность этой платформы.

Жюри: Сочетание опыта и анализа

Одним из важнейших факторов, определяющих успех проекта, является состав жюри. В этом году судить конкурс будут самые видные представители стартап-экосистемы Австралии. Среди них представитель Stripe Жасмин Лью, обладающая большим опытом в масштабировании бизнеса на глобальном уровне и развитии платежной инфраструктуры современной коммерции.

Также в состав жюри вошли венчурный партнер и активный ангел-инвестор Брендан Хилл и опытный предприниматель Джаррон Айзен. Если Хилл оценивает проекты с точки зрения инвестора, то Айзен, зная о трудностях создания стартапа на собственном опыте, задает самые сложные вопросы. Это гарантирует отбор только самых сильных и жизнеспособных проектов.

Это мероприятие является важным событием не только для участников, но и для технологического сектора всего региона. Для основателей стартапов и инвесторов из Узбекистана также важно следить за такими международными форматами, изучать глобальные стандарты и накапливать опыт для будущего участия в подобных платформах.

TechCrunchСтартапStripeИнвестицииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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