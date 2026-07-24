Юлдуз Усманова — хорошая мать, бабушка или артистка? Ответ певицы (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова в одном из своих интервью искренне ответила на интересные вопросы. Когда певицу спросили: «Юлдуз Усманова — хорошая мать, хорошая бабушка или хороший артист?», она ответила с присущим ей юмором и искренностью.

«Думаю, я хорошая бабушка. И не плохой артист, ведь я до сих пор творю. Но больше всего меня беспокоит то, что нет школы искусств. Если нет школы, не будет и настоящих артистов. Вот эта ситуация заставляет меня задуматься», — сказала Юлдуз Усманова.

В ходе беседы певице также задали вопрос: «Если бы вы однажды стали министром культуры Узбекистана, с чего бы вы начали работу?». В ответ артистка заявила, что не интересуется министерской должностью и не хочет брать на себя такую ответственность.

«Юлдуз Усманова каждый день подчеркивает, что не будет министром, никогда. Потому что тогда не останется артиста. Это нужно кардинально обновлять», — завершила беседу певица.