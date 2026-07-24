Лионель Месси в новой роли в сборной Аргентины: миссия «Магистра Йоды» начинается

·156·Спорт
Лионель Месси в новой роли в сборной Аргентины: миссия «Магистра Йоды» начинается

По мере того как легенда сборной Аргентины Лионель Месси приближается к завершающему этапу своей карьеры, появляются новые предположения о его роли и будущем в команде. Ожидается, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» теперь будет выступать не только как главная звезда на поле, но и как духовный и технический наставник для молодых талантов — своего рода «Магистр Йода». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По мнению авторитетного южноамериканского футбольного эксперта Тима Викери, поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года от Испании показало, что пришло время для серьезных перемен в команде. Согласно отчету Goal.com, из-за физического состояния Месси испытывает трудности с игрой под высоким прессингом против сильных соперников, что требует пересмотра его роли в тактической схеме команды.

Нико Пас — новый «Люк Скайуокер»

Эксперты называют преемником Месси молодого таланта Нико Паса, который сейчас блистает в итальянском клубе «Комо». Сравнивая их с персонажами «Звездных войн», Тим Викери назвал Месси «Магистром Йодой», а Паса — его учеником «Люком Скайуокером». Эта динамика может стать основой сборной Аргентины в ближайшие годы.

21-летний Нико Пас, воспитанник академии «Реал Мадрид», провел на прошлом чемпионате мира всего 71 минуту. Основной причиной этого называют схожесть его игрового стиля со стилем Месси. Оба футболиста любят контролировать мяч и организовывать креативные атаки, что затрудняет их одновременное нахождение на поле.

Тем не менее, специалисты прогнозируют, что Месси останется в составе сборной до Кубка Америки 2028 года. Его главной задачей станет подготовка молодых игроков, таких как Нико Пас, к игре под большим давлением и передача им своего богатого опыта. Это обеспечит плавный переход команды к новому поколению.

Учитывая, что Лионелью Месси во время чемпионата мира 2030 года будет 43 года, его участие в следующем мундиале в качестве игрока остается под вопросом. Однако его авторитет в раздевалке и роль примера для молодежи имеют огромное значение для аргентинского футбола. Тренерский штаб сборной также намерен как можно дольше сохранять легендарного нападающего в атмосфере команды.

В заключение можно сказать, что аргентинский футбол стоит на пороге новой эры. Если Лионель Месси продолжит воспитывать молодые таланты своим мастерством, «Альбиселесте», несомненно, останется на вершине мирового футбола. А Нико Пас является главным кандидатом на то, чтобы стать достойным преемником легенды на этом пути.

Лионель МессиАргентинаНико ПасФутболКубок Америки
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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