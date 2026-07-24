Основатель Мобилее Амнон Шашуа уходит в отставку после почти 30 лет руководства

Израильская компания Мобилее, один из мировых лидеров в области технологий автономного вождения, переживает серьезные кадровые перестановки. Основатель и генеральный директор компании Амнон Шашуа объявил, что покидает свой пост после почти тридцати лет работы. Это решение было принято в момент, когда компания вступает в новую фазу развития, активно выходя на рынок роботакси и гуманоидных роботов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно официальным документам, опубликованным компанией, Шашуа продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет найден новый руководитель. История Мобилее началась с чипов компьютерного зрения, созданных на основе научных исследований Амнона Шашуа в Еврейском университете в Иерусалиме. На сегодняшний день бренд стал крупнейшим мировым игроком по поставке чипов для систем безопасности автомобилей и помощи водителю.

Сотрудничество с Intel и историческое IPO

Компания Мобилее также известна тем, что провела крупнейшее IPO в истории экономики Израиля. В 2017 году корпорация Intel приобрела компанию за 15,3 миллиарда долларов. Хотя в 2022 году Мобилее вернулась на биржу как независимая публичная компания, Intel по-прежнему остается ее крупнейшим акционером.

Под руководством Шашуа Мобилее превратилась из простого поставщика чипов в гиганта, разрабатывающего полноценные системы автономного управления. В настоящее время компания поставляет системы самоуправления в сотрудничестве с Volkswagen и ее дочерней компанией МОИА. Это доказывает, что компания является лидером не только в области аппаратного обеспечения, но и в сфере сложных программных решений.

Мобилее 3.0: Стратегия будущего

В январе текущего года Мобилее приобрела стартап Менти Роботикс, принадлежащий Шашуа, за 900 миллионов долларов. Эту сделку руководитель назвал «Мобилее 3.0». Данный этап означает, что компания сосредоточит свое основное внимание на робототехнике и AI для автомобилей. Планы компании весьма амбициозны и включают в себя:

запуск сервиса персональных роботакси в одном из городов США в 2027 году;

адаптацию гуманоидных роботов для промышленного и бытового использования;

глобальную популяризацию систем автономного вождения.

По данным Иксбт.ком, в будущем Мобилее не планирует ограничиваться только автомобильной промышленностью. Хотя отставка Амнона Шашуа знаменует собой конец целой эпохи для компании, ожидается, что оставленное им наследие и новая стратегия выведут бренд Мобилее на еще более высокие вершины в мире технологий. Перед новым руководителем стоит ответственная задача по реализации этих масштабных проектов и сохранению доверия инвесторов.