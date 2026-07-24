Основатель Мобилее Амнон Шашуа уходит в отставку после почти 30 лет руководства

·77·Технологии
Основатель Мобилее Амнон Шашуа уходит в отставку после почти 30 лет руководства

Израильская компания Мобилее, один из мировых лидеров в области технологий автономного вождения, переживает серьезные кадровые перестановки. Основатель и генеральный директор компании Амнон Шашуа объявил, что покидает свой пост после почти тридцати лет работы. Это решение было принято в момент, когда компания вступает в новую фазу развития, активно выходя на рынок роботакси и гуманоидных роботов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно официальным документам, опубликованным компанией, Шашуа продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет найден новый руководитель. История Мобилее началась с чипов компьютерного зрения, созданных на основе научных исследований Амнона Шашуа в Еврейском университете в Иерусалиме. На сегодняшний день бренд стал крупнейшим мировым игроком по поставке чипов для систем безопасности автомобилей и помощи водителю.

Сотрудничество с Intel и историческое IPO

Компания Мобилее также известна тем, что провела крупнейшее IPO в истории экономики Израиля. В 2017 году корпорация Intel приобрела компанию за 15,3 миллиарда долларов. Хотя в 2022 году Мобилее вернулась на биржу как независимая публичная компания, Intel по-прежнему остается ее крупнейшим акционером.

Под руководством Шашуа Мобилее превратилась из простого поставщика чипов в гиганта, разрабатывающего полноценные системы автономного управления. В настоящее время компания поставляет системы самоуправления в сотрудничестве с Volkswagen и ее дочерней компанией МОИА. Это доказывает, что компания является лидером не только в области аппаратного обеспечения, но и в сфере сложных программных решений.

Мобилее 3.0: Стратегия будущего

В январе текущего года Мобилее приобрела стартап Менти Роботикс, принадлежащий Шашуа, за 900 миллионов долларов. Эту сделку руководитель назвал «Мобилее 3.0». Данный этап означает, что компания сосредоточит свое основное внимание на робототехнике и AI для автомобилей. Планы компании весьма амбициозны и включают в себя:

  • запуск сервиса персональных роботакси в одном из городов США в 2027 году;
  • адаптацию гуманоидных роботов для промышленного и бытового использования;
  • глобальную популяризацию систем автономного вождения.
По данным Иксбт.ком, в будущем Мобилее не планирует ограничиваться только автомобильной промышленностью. Хотя отставка Амнона Шашуа знаменует собой конец целой эпохи для компании, ожидается, что оставленное им наследие и новая стратегия выведут бренд Мобилее на еще более высокие вершины в мире технологий. Перед новым руководителем стоит ответственная задача по реализации этих масштабных проектов и сохранению доверия инвесторов.

MobileyeАмнон ШашуаIntelРоботаксиИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеЛегендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеСегодня, 18:29Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСерийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСегодня, 17:58Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииFacebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииСегодня, 17:54Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияTesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияСегодня, 17:27Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииStarlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииСегодня, 16:58GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне