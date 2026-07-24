Хуррият Исроиллова рассказала, какими студентками были Юлдуз Усманова и Озода Нурсаидова

Заслуженная артистка Узбекистана Хуррият Исроиллова стала гостьей программы «Омон-омон» и поделилась воспоминаниями о студенческих годах своих учениц — Юлдуз Усмановой и Озоды Нурсаидовой.

По ее словам, на отделении традиционного исполнительства консерватории сначала училась Юлдуз Усманова, а через год-два — Озода Нурсаидова. По их манере общения и поведению было заметно, что в будущем они станут известными артистками. Обе были хорошими студентками. В те времена и Юлдузхон, и Озодахон выступали на свадьбах и успешно занимались творчеством. Однако, поскольку обе были очень прямолинейными, она часто давала им совет «придержать язык».

Хуррият Исроиллова отметила, что особенно часто советовала Озоде Нурсаидовой уважать старших и находить свое место в искусстве благодаря своему таланту. По ее мнению, когда они сами пришли в искусство, не было такой конкуренции и зависти. После 90-х годов в мире искусства участились случаи соперничества, недоброжелательности и попыток «подставить подножку».

«Иногда, когда Озода не приходила на занятия, я сердилась и делала замечание: «Не Озода, а Нурсаид, где ты?». Она всегда отвечала: «Сейчас, я в пути», но все равно опаздывала. Приходила, когда пяти-шестичасовое занятие уже заканчивалось, и извинялась: «Дорогая Хуррият-опа, миленькая, я была на свадьбе, задержалась».

«Я любила и Юлдузхон, и Озодахон, как своих младших сестер. Они тоже уважали меня. Уважение и авторитет человека зависят, прежде всего, от его манеры общения», — заключила артистка.