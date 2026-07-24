Xiaomi совершила революцию в зарядке: представлен новый Повер Банк 5и 20000 67В

Китайский технологический гигант Xiaomi представил очередной сенсационный продукт на рынке мобильных аксессуаров. Новый внешний аккумулятор Xiaomi Повер Банк 5и 20000 67В, дебютировавший на индийском рынке, примечателен не только своей высокой емкостью, но и возможностью заряжать смартфоны за очень короткое время. Данное устройство спроектировано с учетом всех потребностей современных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, новая модель имеет емкость 20 000 мАч и состоит из трех литий-ионных элементов по 6700 мАч. Общая мощность устройства составляет 74,37 Втч, что полностью соответствует международным авиационным стандартам. Это означает, что гаджет можно без проблем брать на борт самолета в качестве ручной клади, что создает большое удобство для путешественников.

Технические возможности и дизайнерские решения

Главная особенность устройства — встроенный в корпус кабель USB Тйпе-К. Этот кабель не только выполняет функцию зарядки, но и служит прочным ремешком для переноски устройства. Производитель заявляет, что кабель из термопластичного полиуретана выдерживает до 5000 сгибаний, что свидетельствует о его долговечности.

Xiaomi Повер Банк 5и поддерживает выходную мощность до 67 В, чего достаточно для быстрой зарядки современных флагманских смартфонов и даже некоторых ноутбуков. Для зарядки самого устройства предусмотрена входная мощность до 65 В. Гаджет оснащен тремя портами: встроенным кабелем USB-C, одним портом USB-C и одним портом УСБ-А.

Безопасность и умные функции

Новая модель совместима с современными стандартами быстрой зарядки, включая USB Повер Деливерй 3.0 (с технологией ППС) и Qualcomm Куик Чарге 3.5. Также в устройстве предусмотрен режим малого тока, позволяющий безопасно заряжать небольшие гаджеты, такие как беспроводные наушники и смарт-часы. Этот режим активируется автоматически через порты USB-C, а через порт УСБ-А — двойным нажатием кнопки питания.

Особое внимание уделено безопасности, устройство оснащено следующими системами защиты:

Два датчика температуры для защиты от перегрева;

Защита от короткого замыкания и перезарядки;

Комплексная 12-уровневая система безопасности;

Цифровой дисплей, отображающий уровень заряда и состояние.

Xiaomi Повер Банк 5и 20000 67В поступит в продажу в черном и синем цветах. Официальная цена устройства установлена на уровне около 40 долларов (3299 индийских рупий), начало продаж ожидается 28 июля. Предполагается, что эта модель вскоре появится и на рынке Узбекистана, став одним из самых востребованных аксессуаров в своей ценовой категории.