Сегодня день рождения Шавката Мирзиёева. Главе нашего государства исполнилось 69 лет
Сегодня, 24 июля, день рождения главы нашего государства Шавката Миромоновича Мирзиёева. Нашему Президенту исполняется 69 лет.
На президентских выборах, состоявшихся 4 декабря 2016 года, он набрал 88,61 процента голосов избирателей и был избран Президентом Республики Узбекистан. 14 декабря 2016 года он официально приступил к исполнению своих полномочий в качестве главы государства.
От имени редакции Zamin.uz искренне поздравляем нашего Президента Шавката Мирзиёева с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, неиссякаемой энергии, огромных успехов в ответственной деятельности на благо процветания нашей страны и желаем ему оставаться в добром здравии на радость всему народу Узбекистана.
Для справки: Шавкат Миромонович Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. По специальности — инженер-механик, является кандидатом технических наук и доцентом.
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