Аирбус проводит испытания самого дальномагистрального самолета в мире А350-1000УЛР

·102·Технологии
Аирбус проводит испытания самого дальномагистрального самолета в мире А350-1000УЛР

В мире авиации происходят революционные изменения: компания Аирбус начала летные испытания своей новейшей и уникальной разработки — лайнера Аирбус А350-1000УЛР, предназначенного для сверхдальних перелетов. Ожидается, что этот воздушный лайнер станет единственным пассажирским самолетом, способным напрямую соединить две точки земного шара. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Созданный в рамках проекта Проджект Сунрисе, разработанного австралийской авиакомпанией Кантас, этот самолет совершает свой первый испытательный полет из Тулузы в Мельбурн. Это расстояние, составляющее около 17 тысяч километров, является одним из важнейших этапов в истории гражданской авиации, и инженеры Аирбус в ходе полета проверяют выносливость всех систем на сверхдальней дистанции.

Проджект Сунрисе: Рекордные полеты

По данным иксбт.ком, проходящий испытания лайнер с бортовым номером Ф-ВУЛР уже преодолел более 13 тысяч километров. Главной особенностью этой модели являются изменения в топливной системе. Инженеры установили на самолет дополнительный центральный топливный бак, что позволяет ему совершать беспосадочные перелеты через полпланеты.

Для преодоления столь огромного расстояния были пересмотрены общая масса самолета и пассажировместимость. Модель Аирбус А350-1000УЛР рассчитана всего на 238 пассажиров, что значительно меньше, чем у обычных моделей А350. Однако это изменение служит созданию максимального комфорта и простора для каждого пассажира в салоне.

Авиакомпания Кантас заказала 12 самолетов этого типа. Согласно плану, первый серийный лайнер под названием Вега будет введен в эксплуатацию в апреле 2027 года. После этого ожидается открытие самых длинных регулярных рейсов в мире — по маршрутам Сидней-Лондон и Сидней-Нью-Йорк.

Новая страница в истории авиации

Продолжительность этих полетов превысит 20 часов. В то время как Узбекистан Аирвайс также пополняет свой парк такими дальнемагистральными лайнерами, как современные Аирбус А350 и Boeing 787 Дреамлинер, такой технологический скачок в мировой авиации в будущем еще больше упростит межконтинентальные перевозки.

Новый Аирбус А350-1000УЛР выделяется не только дальностью полета, но и экологической эффективностью. Современные двигатели и легкие композитные материалы помогают снизить расход топлива, что делает сверхдальние рейсы экономически выгодными.

Подводя итог, успех проекта Проджект Сунрисе позволит пассажирам экономить время и добираться до пункта назначения без пересадок. Это, несомненно, откроет новую эру в развитии международного туризма и деловых связей.

AirbusQantasАвиацияТехнологииProject Sunrise
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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