В Китае разбился мини-вертолет: двое туристов получили травмы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В туристической зоне китайской провинции Цинхай потерпел крушение мини-вертолет модели Харбин КсЛИ. Инцидент произошел во время полета на малой высоте.
По предварительным данным, воздушное судно попало в мощный воздушный поток, созданный другим летательным аппаратом, пролетавшим поблизости. В результате пилот потерял управление, и мини-вертолет рухнул на землю.
Вследствие происшествия двое туристов, находившихся на земле, получили травмы различной степени тяжести. Им была оперативно оказана медицинская помощь.
В настоящее время по факту инцидента ведется расследование, устанавливаются точные причины крушения.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…