Китай создал революционную орбиту в космосе: Шиджиан-31 наблюдает за всем геостационарным поясом

·83·Технологии
Китай создал революционную орбиту в космосе: Шиджиан-31 наблюдает за всем геостационарным поясом

Китай сделал стратегический шаг, ранее не имевший аналогов в области космических исследований. Экспериментальный спутник Шиджиан-31, запущенный 16 июня, был выведен на совершенно необычную орбиту. По данным аналитических компаний Интегритй ИСР и КомСпОК, этот аппарат получил возможность последовательно наблюдать за всем геостационарным поясом, расположенным на высоте около 35 786 км от поверхности Земли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Геостационарный пояс является критически важной зоной для человечества, поскольку именно здесь функционирует основная часть спутников связи, телевещания и метеорологического наблюдения. Шиджиан-31 использует измененную версию классической орбиты «Молния». В то время как обычно такая орбита служит для обеспечения связи в северных широтах, китайский аппарат адаптировал её механику для длительного наблюдения над экватором.

Необычная орбитальная механика и возможности

Главная особенность нового спутника проявляется в периоде его обращения. Вместо традиционного 12-часового цикла, Шиджиан-31 совершает полный оборот за 12,5 часов. Это приводит к тому, что при каждом новом прохождении аппарат смещает свою точку наблюдения по долготе на 15,7 градуса. В результате спутник полностью сканирует геостационарный пояс вокруг Земли примерно за 23 дня.

В высшей точке своей орбиты (апогее) аппарат удаляется от Земли на расстояние до 39 900 км. Это на несколько тысяч километров выше геостационарной орбиты, что позволяет контролировать всю область с удобного ракурса «сверху». Специалисты оценивают этот подход как крайне хитроумное и эффективное решение в области орбитальной механики.

Стратегическое значение и секретность

В официальном заявлении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (КАСК) подчеркивается, что Шиджиан-31 предназначен исключительно для «исследования космической среды». Однако предыдущие аппараты этой серии использовались для выполнения сложных военно-технических задач, таких как дозаправка в космосе и мониторинг орбитальной обстановки. На данный момент КАСК не опубликовала ни одного изображения нового аппарата.

По мнению аналитиков, отслеживать Шиджиан-31 с Земли также является крайне сложной задачей. Его минимальная высота составляет 2000 км, что значительно выше, чем у многих спутников дистанционного зондирования. Кроме того, он перемещается на тысячи километров дальше других инспекторских аппаратов на геостационарной орбите, что делает его практически незаметным.

Согласно выводам экспертов, эта технология Китая свидетельствует о растущем интересе к постоянному контролю деятельности в космосе. При необходимости Шиджиан-31 может с минимальным расходом топлива изменить траекторию, войти непосредственно в геостационарный пояс и сблизиться с любым объектом для установления контакта.

КитайКосмосСпутникShijian-31Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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