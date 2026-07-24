Тоттенхэм отправляется в предсезонное турне без главных звезд: Кулусевски и Кудус выбыли из строя

Лондонский клуб «Тоттенхэм» объявил заявку на предсезонное турне по Новой Зеландии и Австралии в рамках подготовки к новому сезону. В составе команды под руководством Роберто Де Дзерби есть серьезные потери: восстанавливающиеся после травм Деян Кулусевски и Мохаммед Кудус не полетят с командой. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

Ситуация со шведским вингером Деяном Кулусевски вызывает серьезное беспокойство у руководства клуба. Футболист получил тяжелую травму колена в преддверии финального матча, в котором «Тоттенхэм» завоевал титул победителя Лиги Европы в мае 2025 года. С тех пор, то есть уже почти 14 месяцев, он не появлялся на поле в официальных встречах. Тот факт, что сейчас он даже не показывается на тренировочной базе клуба, свидетельствует о том, что процесс его восстановления проходит гораздо сложнее, чем ожидалось.

Мохаммед Кудус же получил травму мышц бедра в январском матче против «Сандерленда». Несмотря на то, что в последние дни футболист начал индивидуальные тренировки в тренажерном зале клуба, тренерский штаб решил не рисковать им из-за длительного перелета и интенсивных нагрузок. Кудус продолжит процесс восстановления в Лондоне.

Новые трансферы и изменения в составе

Несмотря на проблемы с травмами, Роберто Де Дзерби берет за океан 35 футболистов. Во время турне болельщики смогут увидеть в деле новичков команды. В частности, в состав включены Сандро Тонали и Матеус Фернандес, приобретенные в летнее трансферное окно за общую сумму в 185 миллионов фунтов стерлингов.

Также новые приобретения клуба — Энди Робертсон, Ян-Пол ван Хекке и вратарь Мартин Дубравка — впервые станут участниками международного турне в футболке «Тоттенхэма». Однако Маркос Сенеси, дошедший с национальной сборной Аргентины до финала чемпионата мира, отсутствует в составе из-за дополнительного отпуска. Вратарь Гульельмо Викарио остался в Лондоне из-за небольшого повреждения, полученного на тренировке.

В рамках этого турне «Тоттенхэм» планирует провести три контрольных матча в Окленде и Сиднее. Ранее команда завершила первый этап подготовки, одержав победу над «МК Донс» со счетом 1:0. Молодые таланты, такие как Уилсон Одобер и Хави Симонс, также пополнили список футболистов, пропустивших поездку из-за травм.

Для технического штаба клуба длительное отсутствие Кулусевски остается самой большой проблемой. Сроки возвращения вингера, который когда-то считался главной опорой атаки команды, до сих пор неизвестны. Это может вынудить «Тоттенхэм» искать дополнительные варианты на трансферном рынке для усиления линии нападения.