Астрономы впервые наблюдали вращение протопланетного диска вокруг АБ Ауригае

Астрономам впервые удалось непосредственно наблюдать вращение протопланетного диска вокруг молодой звезды АБ Ауригае. В исследовании, проведенном учеными из Национального центра научных исследований Франции (КНРС) и Университета Бордо, использовался инструмент СФЭРЭ (Спектро-Полариметрик Хигх-контраст Эксопланет РЭсеарч) с высоким контрастом в инфракрасном диапазоне, установленный на «Очень большом телескопе» Европейской южной обсерватории (ЭСО) в Чили. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Протопланетные диски — это вращающиеся облака газа и пыли вокруг молодых звезд, в которых формируются планеты. Диск вокруг АБ Ауригае давно считается важнейшей «лабораторией» для изучения таких процессов. Новые наблюдения подтвердили, что общее вращение диска соответствует законам гравитации, однако в некоторых областях движение вещества отличалось от ожидаемого. Такие аномалии связывают с влиянием массивных объектов — протопланет, находящихся в процессе формирования.

Инструмент СФЭРЭ позволил наблюдать движение структуры диска, регистрируя инфракрасное излучение частиц пыли. Эти данные дополняют результаты, ранее полученные космическим телескопом Хуббле и наземными радиотелескопами АЛМА (Атакама Ларге Миллиметер/субмиллиметер Аррай). АБ Ауригае — молодая переменная звезда возрастом около 4–5 миллионов лет, которая сейчас находится на ранней стадии формирования планетной системы.

Предыдущие наблюдения указывали на наличие в диске как минимум одного формирующегося газового гиганта — объекта АБ Ауригае б. Он расположен на расстоянии 93 астрономических единиц от звезды и может иметь массу, в 9 раз превышающую массу Юпитера. Телескоп Хуббле в течение нескольких лет наблюдал за его движением по орбите, подтвердив, что объект является планетой. Также в диске были обнаружены дополнительные плотные области и спиральные структуры, где могут формироваться другие планеты.

По словам исследователей, анализ данных СФЭРЭ также выявил зоны аккреции, где активно накапливается вещество. Тени на поверхности диска и неоднородное движение свидетельствуют о наличии скрытых объектов или плотных облаков пыли. Это открытие доказывает, что динамика формирования планетных систем сложнее, чем предполагают классические модели.