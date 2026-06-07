Астрономы впервые наблюдали вращение протопланетного диска вокруг АБ Ауригае

·34·Технологии
Астрономы впервые наблюдали вращение протопланетного диска вокруг АБ Ауригае

Астрономам впервые удалось непосредственно наблюдать вращение протопланетного диска вокруг молодой звезды АБ Ауригае. В исследовании, проведенном учеными из Национального центра научных исследований Франции (КНРС) и Университета Бордо, использовался инструмент СФЭРЭ (Спектро-Полариметрик Хигх-контраст Эксопланет РЭсеарч) с высоким контрастом в инфракрасном диапазоне, установленный на «Очень большом телескопе» Европейской южной обсерватории (ЭСО) в Чили. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Протопланетные диски — это вращающиеся облака газа и пыли вокруг молодых звезд, в которых формируются планеты. Диск вокруг АБ Ауригае давно считается важнейшей «лабораторией» для изучения таких процессов. Новые наблюдения подтвердили, что общее вращение диска соответствует законам гравитации, однако в некоторых областях движение вещества отличалось от ожидаемого. Такие аномалии связывают с влиянием массивных объектов — протопланет, находящихся в процессе формирования.

Инструмент СФЭРЭ позволил наблюдать движение структуры диска, регистрируя инфракрасное излучение частиц пыли. Эти данные дополняют результаты, ранее полученные космическим телескопом Хуббле и наземными радиотелескопами АЛМА (Атакама Ларге Миллиметер/субмиллиметер Аррай). АБ Ауригае — молодая переменная звезда возрастом около 4–5 миллионов лет, которая сейчас находится на ранней стадии формирования планетной системы.

Предыдущие наблюдения указывали на наличие в диске как минимум одного формирующегося газового гиганта — объекта АБ Ауригае б. Он расположен на расстоянии 93 астрономических единиц от звезды и может иметь массу, в 9 раз превышающую массу Юпитера. Телескоп Хуббле в течение нескольких лет наблюдал за его движением по орбите, подтвердив, что объект является планетой. Также в диске были обнаружены дополнительные плотные области и спиральные структуры, где могут формироваться другие планеты.

По словам исследователей, анализ данных СФЭРЭ также выявил зоны аккреции, где активно накапливается вещество. Тени на поверхности диска и неоднородное движение свидетельствуют о наличии скрытых объектов или плотных облаков пыли. Это открытие доказывает, что динамика формирования планетных систем сложнее, чем предполагают классические модели.

КосмосАстрономияAB AurigaeSPHEREHubble
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Notion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбояNotion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбояСегодня, 17:51Сверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытанияСверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытанияСегодня, 17:21Один из спутников «Рассвет» сошел с орбитыОдин из спутников «Рассвет» сошел с орбитыСегодня, 16:59В-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеВ-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеСегодня, 16:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус