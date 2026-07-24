Рано Шодиева удивления фанатов своим образом в новом сериале

Заслуженная артистка Узбекистана Рано Шодиева предстанет перед зрителями в совершенно новом образе в новом сериале, который выйдет в эфир в ближайшее время.

Как стало известно из первых кадров, распространившихся в социальных сетях, внешность и стиль актрисы резко отличаются от её прежних ролей. Новый имидж вызвал большой интерес среди поклонников и стал поводом для бурных обсуждений.

Многие зрители высоко оценили новый образ Рано Шодиевой, выразив уверенность, что она вновь продемонстрирует своё актёрское мастерство. Ожидается, что новый облик актрисы придаст сюжету сериала особую атмосферу.