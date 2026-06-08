Токенопокалипсис: могут ли цены на искусственный интеллект резко вырасти?

Microsoft недавно объявила о серьезных изменениях в ценообразовании для GitHub Copilot. Эти изменения оказались настолько резкими, что пользователи Reddit уже начали называть этот процесс «Токенопокалипсисом» (Токенпокалйпсе). Эксперты обсудили в подкасте Экуитй издания TechCrunch, что эта ценовая политика означает для всей экосистемы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Пока Anthropic и другие крупные компании в сфере ИИ готовятся к IPO (первичному публичному размещению акций), возникают неудобные вопросы об их рентабельности. Поэтому высока вероятность увидеть аналогичный рост цен и на других продуктах с ИИ. Если раньше компании стремились к «токенмаксингу» (максимальному использованию токенов), то теперь из-за высоких затрат они вынуждены ограничивать использование этой технологии.

В настоящее время вся сфера искусственного интеллекта субсидируется за счет средств инвесторов. Услуги, которые кажутся пользователям дешевыми или бесплатными, на самом деле обходятся очень дорого. Пришло время переложить бремя этих расходов непосредственно на потребителей. Например, тот факт, что такие крупные компании, как Uber, уже потратили годовой бюджет на ИИ быстрее ожидаемого и теперь вводят ограничения, является тревожным сигналом.

Цена ежемесячной подписки в 20 долларов на ChatGPT Plus также была выбрана в свое время просто как приблизительная цифра, без какой-либо глубокой стратегии. Даже средства, уплачиваемые за самые передовые модели, не покрывают полностью затраты на их обслуживание. Сумеют ли лаборатории ИИ снизить затраты за счет развития технологий или клиентам придется платить больше — это главный вопрос сегодняшнего дня.