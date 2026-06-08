Гуманоидный робот Xiaomi сфотографировал, управляя смартфоном одной рукой

·6·Технологии
Гуманоидный робот Xiaomi сфотографировал, управляя смартфоном одной рукой

На презентации новой серии смартфонов Xiaomi 17T на сцену вышел гуманоидный робот компании Xiaomi, удивив всех присутствующих. Робот продемонстрировал возможности самостоятельной съемки, используя модель Xiaomi 17T Pro. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Внешний вид робота отличается уникальным дизайном: его поверхность покрыта темно-серой тканью, а на груди нанесен логотип Xiaomi. Это устройство выделяется способностью с высокой точностью воспроизводить движения человека.

Основатель компании Лэй Цзюнь объявил на мероприятии важную новость: команда Xiaomi по робототехнике одержала победу на престижных международных соревнованиях CVPR 2026 и ICRA 2026. Это считается одним из высших достижений в области робототехники.

По словам Лэй Цзюня, Xiaomi ставит целью интеграцию роботов в реальный мир путем их разработки. Главная задача — добиться того, чтобы роботы могли выполнять практические задачи не только в лабораторных условиях, но и в повседневной жизни.

XiaomiРоботТехнологииЛэй ЦзюньXiaomi 17T
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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