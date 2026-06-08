NVIDIA выходит на новый уровень в партнерстве с южнокорейскими гигантами

Компания NVIDIA запустила новое стратегическое партнерство с СК Хйникс и другими южнокорейскими производителями чипов, чтобы еще больше укрепить свои позиции в индустрии искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг во время визита в Южную Корею обсудил вопросы развития рынка полупроводников и искусственного интеллекта. В результате NVIDIA достигла соглашений с СК Хйникс, СК Телеком, Навер и конгломератом Дусан Груп по производству микросхем памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Южная Корея считается мировым центром производства электроники и чипов. Здесь расположены такие гиганты, как СК Хйникс и Samsung, являющиеся лидерами на рынке искусственного интеллекта. Новые соглашения направлены на удовлетворение растущего спроса на устройства памяти на рынке. При этом СК Груп расширяет свою деятельность в области робототехники, персональных компьютеров и суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта, опираясь на стратегии NVIDIA.

Дженсен Хуанг назвал СК Хйникс крупнейшим партнером NVIDIA. По его словам, компания ежегодно закупает у СК Хйникс продукцию на миллиарды долларов, и в будущем этот объем значительно вырастет. Сотрудничество между двумя компаниями уже длится более двух лет, а новые контракты еще больше укрепят эти связи.

По данным СК Телеком, в Южной Корее будет создана облачная платформа искусственного интеллекта гигаваттного масштаба с использованием технологий NVIDIA. Ожидается, что первый центр обработки данных (Дата Кентер), основанный на этом технологическом решении, откроется в следующем году. Навер и Дусан также планируют создать свои центры искусственного интеллекта.

Дусан Груп подчеркнула, что своими энергетическими решениями может оказать значительную помощь центрам обработки данных американского производителя чипов. Напомним, что NVIDIA недавно стала первой публичной компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила 5,5 триллиона долларов.