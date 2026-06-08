NVIDIA выходит на новый уровень в партнерстве с южнокорейскими гигантами

·35·Технологии
NVIDIA выходит на новый уровень в партнерстве с южнокорейскими гигантами

Компания NVIDIA запустила новое стратегическое партнерство с СК Хйникс и другими южнокорейскими производителями чипов, чтобы еще больше укрепить свои позиции в индустрии искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг во время визита в Южную Корею обсудил вопросы развития рынка полупроводников и искусственного интеллекта. В результате NVIDIA достигла соглашений с СК Хйникс, СК Телеком, Навер и конгломератом Дусан Груп по производству микросхем памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Южная Корея считается мировым центром производства электроники и чипов. Здесь расположены такие гиганты, как СК Хйникс и Samsung, являющиеся лидерами на рынке искусственного интеллекта. Новые соглашения направлены на удовлетворение растущего спроса на устройства памяти на рынке. При этом СК Груп расширяет свою деятельность в области робототехники, персональных компьютеров и суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта, опираясь на стратегии NVIDIA.

Дженсен Хуанг назвал СК Хйникс крупнейшим партнером NVIDIA. По его словам, компания ежегодно закупает у СК Хйникс продукцию на миллиарды долларов, и в будущем этот объем значительно вырастет. Сотрудничество между двумя компаниями уже длится более двух лет, а новые контракты еще больше укрепят эти связи.

По данным СК Телеком, в Южной Корее будет создана облачная платформа искусственного интеллекта гигаваттного масштаба с использованием технологий NVIDIA. Ожидается, что первый центр обработки данных (Дата Кентер), основанный на этом технологическом решении, откроется в следующем году. Навер и Дусан также планируют создать свои центры искусственного интеллекта.

Дусан Груп подчеркнула, что своими энергетическими решениями может оказать значительную помощь центрам обработки данных американского производителя чипов. Напомним, что NVIDIA недавно стала первой публичной компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила 5,5 триллиона долларов.

NVIDIASK HynixИскусственный ИнтеллектТехнологииПолупроводники
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Вышло обновление HyperOS 3 на базе Android 16 для Xiaomi 13ТВышло обновление HyperOS 3 на базе Android 16 для Xiaomi 13ТСегодня, 10:59На Земле ожидается сильная магнитная буряНа Земле ожидается сильная магнитная буряСегодня, 10:27Представлен Аирбус А350-1000УЛР, способный летать почти сутки без остановкиПредставлен Аирбус А350-1000УЛР, способный летать почти сутки без остановкиСегодня, 10:20Раскрыты характеристики Redmi К100 Pro: камера 200 МП и батарея 8000 мАчРаскрыты характеристики Redmi К100 Pro: камера 200 МП и батарея 8000 мАчСегодня, 09:57ОВК Стак AI: представлено внешнее устройство для расширения памяти GPUОВК Стак AI: представлено внешнее устройство для расширения памяти GPUСегодня, 09:28Huawei установила решение ЛампСите со скоростью 1 Гбит/с в крупном центреHuawei установила решение ЛампСите со скоростью 1 Гбит/с в крупном центреСегодня, 09:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус