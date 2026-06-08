На 19-летнем смартфоне Нокиа Н95 запустили игру Халф-Лифе

Аргентинский разработчик Данте Леончини успешно портировал легендарную игру Халф-Лифе на смартфон Нокиа Н95. По его словам, игра стабильно работает со скоростью 30 кадров в секунду (FPS). Для обеспечения полного управления к устройству также были подключены Блуетут-мышь и клавиатура. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технические характеристики телефона позволяют запустить эту игру: модель Нокиа Н95, выпущенная в 2007 году, оснащена двухъядерным процессором Тексас Инструментс ОМАП 2420 с частотой 332 MHz, графическим ускорителем ПоверВР МБКс и 64 или 128 МБ оперативной памяти в зависимости от версии. Однако основная сложность заключалась не в производительности, а в архитектуре устройства.

Если Халф-Лифе изначально создавалась для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows, то смартфон работает на базе Сймбиан ОС и использует процессор АРМ. По словам Леончини, проект еще не завершен. В некоторых сценах наблюдается снижение частоты кадров, но разработчик уже выявил причину проблемы.

Ранее этот разработчик столкнулся с похожей проблемой при портировании игры Куаке ИИИ Арена, где основным ограничением был процессор. Халф-Лифе — это шутер от первого лица (FPS) в жанре научной фантастики, созданный компанией Валве, который считается одной из серий, совершивших революцию в игровой индустрии.