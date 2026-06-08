ОВК Стак AI: представлено внешнее устройство для расширения памяти GPU

·38·Технологии
ОВК Стак AI: представлено внешнее устройство для расширения памяти GPU

Компания Отер Ворлд Компутинг (ОВК) анонсировала новое внешнее устройство хранения данных ОВК Стак AI на базе интерфейса Тундерболт 5. Как подтверждено на выставке Компутекс 2026, новинка основана на технологии аиДАПТИВ от Фисон и служит для расширения памяти НАНД для задач искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

аиДАПТИВ — инновационная технология, разработанная Фисон, которая значительно увеличивает объем видеопамяти графических процессоров (GPU), объединяя программное обеспечение и специализированные драйверы ССД. Это решение предназначено для обучения и запуска больших языковых моделей (LLM) на локальном компьютере без дорогих серверных видеокарт.

Система Фисон интегрирует флеш-память в существующую память системы и переносит часть нагрузки, необходимой для искусственного интеллекта, на высокопрочные ССД-накопители. Это снижает зависимость ИИ от памяти ДРАМ и позволяет локально запускать крупных АИ-агентов.

Стоит отметить, что предыдущие версии технологии аиДАПТИВ были преимущественно в виде внутренних устройств. ОВК Стак AI представляет эту технологию во внешнем формате с подключением через Тундерболт 5, обеспечивая пользователям большее удобство и гибкость.

OWCPhisonGPUИскусственный ИнтеллектSSD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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