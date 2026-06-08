Согласно расчетам моделей космической погоды, сегодня на Земле ожидается сильная магнитная буря планетарного масштаба до уровня Г3. Сообщается, что причиной этого явления стал выброс плазмы, зафиксированный 6 июня в результате повышения солнечной активности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По прогнозам, поток плазмы может достичь Земли в ближайшие часы и вызвать долгосрочные возмущения магнитного поля. Вероятность наступления события составляет 96 процентов. По словам специалистов, буря, скорее всего, продлится более суток и затронет следующий день.

Данные моделирования показывают, что плазменное облако движется по сложной траектории и может достичь околоземного пространства с небольшим опозданием относительно первоначальных расчетов. Дополнительные данные были получены с помощью космического аппарата СТЭРЭО, который наблюдает за Солнцем и Землей с расстояния 100 миллионов километров.

Кроме того, наземные и орбитальные коронографы зафиксировали выброс типа «гало», что обычно означает, что плазменное облако направлено прямо к Земле. Ожидается, что поток солнечной плазмы достигнет нашей планеты в ближайшие 2–3 часа.