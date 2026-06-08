На Земле ожидается сильная магнитная буря

·45·Технологии
На Земле ожидается сильная магнитная буря

Согласно расчетам моделей космической погоды, сегодня на Земле ожидается сильная магнитная буря планетарного масштаба до уровня Г3. Сообщается, что причиной этого явления стал выброс плазмы, зафиксированный 6 июня в результате повышения солнечной активности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По прогнозам, поток плазмы может достичь Земли в ближайшие часы и вызвать долгосрочные возмущения магнитного поля. Вероятность наступления события составляет 96 процентов. По словам специалистов, буря, скорее всего, продлится более суток и затронет следующий день.

Данные моделирования показывают, что плазменное облако движется по сложной траектории и может достичь околоземного пространства с небольшим опозданием относительно первоначальных расчетов. Дополнительные данные были получены с помощью космического аппарата СТЭРЭО, который наблюдает за Солнцем и Землей с расстояния 100 миллионов километров.

Кроме того, наземные и орбитальные коронографы зафиксировали выброс типа «гало», что обычно означает, что плазменное облако направлено прямо к Земле. Ожидается, что поток солнечной плазмы достигнет нашей планеты в ближайшие 2–3 часа.

Магнитная БуряСолнечная АктивностьКосмосАстрономияSTEREO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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