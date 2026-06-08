Представлен Аирбус А350-1000УЛР, способный летать почти сутки без остановки

·35·Технологии
Представлен Аирбус А350-1000УЛР, способный летать почти сутки без остановки

Авиакомпания Кантас разработала новую конфигурацию салона для самолета Аирбус А350-1000УЛР с целью обеспечения максимального комфорта пассажирам во время сверхдальних перелетов продолжительностью до 22 часов. Данный воздушный лайнер рассчитан всего на 238 мест, из которых 6 относятся к классу люкс, 52 — к бизнес-классу, 40 — к премиум-эконом и 140 — к обычному эконом-классу. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Такое снижение плотности посадки обеспечивает значительно больше пространства и высокий уровень комфорта по сравнению со стандартными моделями Аирбус. Проект реализуется в рамках программы Проджект Сунрисе компании Кантас. Программа предусматривает запуск прямых рейсов из Австралии в Европу и на восточное побережье Северной Америки.

В настоящее время второй самолет Аирбус А350-1000УЛР находится на финальной стадии сборки и окрашивается в цвета бренда Кантас. Ожидается, что данный лайнер будет доставлен в апреле 2027 года. Кроме того, авиакомпания заказала еще 12 стандартных самолетов Аирбус А350-1000 для дальних перелетов.

Модель А350-1000УЛР является четвертой пассажирской модификацией в семействе Аирбус А350. По состоянию на апрель 2026 года от 68 клиентов поступило в общей сложности 1579 заказов на самолеты этого семейства. Также разрабатывается грузовая версия А350Ф, первый полет которой запланирован на конец текущего года.

AirbusQantasАвиацияТехнологииA350-1000ULR
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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