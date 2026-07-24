Новый рекорд на рынке страховых технологий: стартап Корги оценен в 4 миллиарда долларов

Стартап Корги, предлагающий страховые услуги на базе искусственного интеллекта, вызывает настоящий фурор в технологическом мире. Всего за восемь недель компания удвоила свою стоимость и привлекла новые инвестиции. По данным Форбес, после нового раунда финансирования общая рыночная стоимость стартапа достигла 4 миллиардов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Темпы роста Корги поражают экспертов даже в нынешнюю эпоху бума искусственного интеллекта. Проект, являющийся выпускником акселератора Й Комбинатор, в январе текущего года привлек 108 миллионов долларов инвестиций. В конце мая компания оценивалась в 2,6 миллиарда долларов, а менее чем через два месяца этот показатель достиг рекордного уровня. Столь стремительная капитализация — редкое явление в истории современных технологических стартапов.

Резкий рост доходов и доверие инвесторов

Основой такого скачка стоимости компании стали ее финансовые показатели. Семь месяцев назад основатели Корги сообщали, что годовой доход достиг 40 миллионов долларов. Однако, согласно последним данным, к концу года стартап планирует увеличить годовую выручку до 450 миллионов долларов. Такие темпы роста побуждают крупные венчурные фонды, такие как ТКВ и Киндред Вентурес, вкладывать в проект значительные средства.

Стартап Корги предоставляет страховые услуги преимущественно для стартапов и технологических компаний. Его основные направления включают:

Страхование общей ответственности;

Страхование технологических инцидентов и кибербезопасности;

Юридическая ответственность при управлении персоналом;

Страхование аренды и автотранспорта для предпринимателей.

Главное преимущество стартапа заключается в использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Подобно ChatGPT и другим современным технологиям, система Корги рассчитывает стоимость страховки для клиентов за считанные минуты и максимально ускоряет процесс осуществления страховых выплат. Это устраняет бюрократию и длительное время ожидания, характерные для традиционных страховых компаний.

Риски и уникальная бизнес-модель

Деятельность Корги основана на специальной структуре под названием «Риск Ретентион Груп» (РРГ). Эта модель означает, что компании в одной отрасли объединяют свои ресурсы для создания коллективного страхового фонда. Такие структуры не подлежат строгому государственному контролю, как традиционные страховые компании, что дает им гибкость, но также создает определенные риски.

Основной риск модели РРГ заключается в том, что если страховых случаев будет слишком много и средств в фонде не хватит, государственная помощь не будет предоставлена. В таком случае компаниям-членам придется покрывать убытки из собственных средств. Тем не менее, Корги уверена в своей способности точно рассчитывать риски с помощью анализа на базе искусственного интеллекта.

Вопрос цифровизации страховых услуг и внедрения искусственного интеллекта становится все более актуальным и на рынке Узбекистана. Успех таких стартапов, как Корги, может задать новые технологические стандарты для участников местного страхового рынка. Хотя в настоящее время компания работает преимущественно на западных рынках, ее стратегия роста способна изменить страховую индустрию во всем мире.