Honor в эпоху перемен: Новый логотип, слоган и визуальная идентификация

Компания Honor, один из технологических гигантов Китая, объявила о полном обновлении своей глобальной бренд-стратегии. Этот масштабный ребрендинг включает в себя не только визуальное оформление, но и философию будущего развития компании. Теперь Honor стремится превратиться из простого производителя смартфонов в лидера глобальной экосистемы на базе AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самым заметным изменением в новом облике компании стал логотип. Теперь текстовое написание бренда дополняется специальным графическим символом. В то же время Honor отказался от своего традиционного синего цвета, выбрав в качестве основного корпоративного цвета более яркий и выразительный Пантоне 2193К. Ожидается, что эти изменения отразят современный и динамичный имидж бренда.

Новый слоган и человекоцентричные технологии

Согласно данным иксбт.ком, многолетний слоган компании "Го Беёнд" сменился на "Даре то бе". Этот новый слоган призван вдохновить потребителей раскрывать свой потенциал и быть смелыми. Представители Honor подчеркивают, что на новом этапе приоритетной задачей останется создание технологий, ориентированных на интересы и потребности человека.

Для Honor, прочно закрепившейся на рынке Узбекистана, этот ребрендинг имеет стратегическое значение. Компания теперь фокусируется не только на аппаратном обеспечении, но и на расширении возможностей программных решений и AI, улучшающих взаимодействие между умными устройствами. Это означает предоставление местным пользователям более совершенной и взаимосвязанной экосистемы гаджетов.

Новая стратегия компании охватывает следующие основные направления:

Модернизация визуальной идентификации бренда;

Интеграция технологий AI во все устройства;

Инновации, направленные на улучшение пользовательского опыта;

Достижение лидерства в экосистеме в глобальном масштабе.

По мнению экспертов, после того как Honor сформировался как независимый бренд, он стремится создать свой собственный и уникальный имидж. Бренд, который в прошлые годы оставался в тени Huawei, сейчас демонстрирует свою технологическую независимость и уникальное место на рынке через подобные визуальные и философские изменения.

Подводя итог, можно сказать, что ребрендинг Honor — это не просто смена цветов, а новый подход к конкуренции на мировом технологическом рынке. Ожидается, что новые продукты, выпускаемые под философией "Даре то бе", появятся на прилавках магазинов мира и Узбекистана в ближайшие месяцы.