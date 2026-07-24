Решающий день в Ереване: двое узбекских боксеров выходят в полуфинал

24 июля на международном турнире «Ереван Маёр Куп», проходящем в Ереване, состоятся важные полуфинальные поединки для боксеров из Узбекистана. Самандар Олимов выйдет на ринг против местного спортсмена, а Турабек Хабибуллаев сразится с представителем Ирана за путевку в финал.

Ожидается, что оба боя будут непростыми. Однако победа позволит нашим представителям побороться за золотую медаль.

Самандар Олимов против местного боксера

В весовой категории до 60 кг Самандар Олимов померится силами с представителем Армении Артуром Базеяном.

Тот факт, что местный спортсмен выступает перед своими болельщиками, может дать ему дополнительное психологическое преимущество. Поэтому от Олимова требуется действовать внимательно с первых секунд боя и произвести четкое впечатление на судей.

Начало этого поединка запланировано на 14:45 по ташкентскому времени.

Хабибуллаева ждет представитель Ирана

В весовой категории до 90 кг честь Узбекистана будет защищать Турабек Хабибуллаев.

Его соперником станет представитель иранской школы бокса Хади Мохаммаднежад. Иранские боксеры обычно отличаются физической силой, высоким темпом и бескомпромиссным стилем.

Полуфинальный бой между Хабибуллаевым и Мохаммаднежадом назначен на 16:30.

Расписание боев на 24 июля

Весовая категория Пара Время начала -60 кг Самандар Олимов — Артур Базеян 14:45 -90 кг Турабек Хабибуллаев — Хади Мохаммаднежад 16:30

Дневная программа турнира начнется в 14:00 по ташкентскому времени.

Победа дает путевку в финал

Полуфинальная стадия считается одним из самых важных испытаний на турнире для каждого боксера. Победа на этом этапе гарантирует как минимум серебряную медаль и дает право бороться за золотую награду.

Бой против местного боксера для Самандара Олимова и поединок против представителя сильной иранской школы бокса для Турабека Хабибуллаева станут серьезным экзаменом.

Федерация бокса Узбекистана предоставила информацию об этих двух противостояниях и призвала болельщиков поддержать наших спортсменов.

Все внимание на ринг Еревана

По мере приближения решающих стадий турнира «Ереван Маёр Куп» значимость каждого боя возрастает. Результаты 24 июля определят, сколько еще путевок в финал завоюет делегация Узбекистана.

Как вы думаете, кто из них — Олимов или Хабибуллаев — первым пробьется в финал? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте расписание боев любителям бокса.