В США могут ввести новые правила безопасности из-за дверных ручек Tesla

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (НХТСА) начинает разработку новых требований для автопроизводителей, обеспечивающих безопасный выход водителей и пассажиров из транспортных средств. По сообщению Bloomberg, эта инициатива была вынесена на повестку дня после ряда несчастных случаев, связанных с электронными дверными ручками в современных электромобилях, таких как Tesla, включая случаи с летальным исходом. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Процесс разработки новых правил был запущен в ответ на жалобу и петицию по поводу аварийного механического открывания в автомобилях Tesla Model 3 2022 года выпуска. Авторы петиции заявили, что данная конструкция не соответствует федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств. НХТСА пришло к выводу, что целесообразнее пересмотреть общие правила для всей отрасли, чем расследовать дефекты конкретной модели.

Риск неисправностей электронных систем

В настоящее время во многих электромобилях, в частности в моделях Tesla, используются электронные ручки, расположенные заподлицо (флуш) с кузовом. Однако расследования Bloomberg показали, что при ДТП или падении напряжения в аккумуляторной системе эти электронные замки могут выйти из строя. Это приводит к тому, что люди оказываются заблокированными внутри автомобиля, а спасательные работы затрудняются.

По данным НХТСА, ранее проводилось расследование по девяти случаям, связанным с дверями Tesla. В некоторых ситуациях водители не могли попасть в машину, а иногда маленькие дети оставались запертыми в салоне. Хотя в автомобилях Tesla предусмотрен дополнительный вариант механического открывания, он часто скрыт, и в экстренной ситуации пассажиры могут не успеть его найти.

Изменения в отрасли и реакция производителей

Если НХТСА примет новые стандарты, все автопроизводители будут обязаны их соблюдать. Это затронет не только Tesla, но и другие бренды, использующие аналогичные технологии. Например, компания Rivian сообщила, что в своей новой модели Р2 СУВ перенесет механическую ручку открывания на более заметное место, ближе к электронной кнопке.

Дизайнер Tesla Франз вон Холжаусен в прошлом году также отмечал, что компания работает над пересмотром дизайна дверных ручек. По мнению экспертов, эстетический вид и аэродинамика в автомобилестроении не должны превалировать над безопасностью. Новые правила призваны восстановить именно этот баланс.

Пока процесс разработки правил не означает их немедленного вступления в силу. Ожидается, что НХТСА проанализирует все риски и определит наиболее оптимальные и безопасные решения для производителей. Учитывая, что Tesla и другие современные электромобили становятся популярными и на рынке Узбекистана, данные вопросы безопасности имеют актуальное значение и для местных потребителей.