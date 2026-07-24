Бум искусственного интеллекта неожиданно повысил спрос на жесткие диски

·44·Технологии
Бум искусственного интеллекта неожиданно повысил спрос на жесткие диски

На мировом технологическом рынке стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) привело к неожиданному повороту в сегменте устройств для хранения данных. Традиционные жесткие диски (HDD), которые в последние годы вытеснялись ССД-накопителями, теперь стали самым востребованным продуктом для крупных центров обработки данных (дата-кентр). Как сообщает издание Те Элек, из-за необходимости расширения инфраструктуры искусственного интеллекта крупные компании-производители комплектующих для HDD начали резко наращивать свои мощности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Японские промышленные гиганты, такие как ТДК, Ресонак и ХОЯ, расширяют производство магнитных головок, пластин и стеклянных основ для жестких дисков. Эта ситуация объясняется растущей потребностью в дешевом и надежном хранении огромных объемов данных, обрабатываемых АИ-системами. Эксперты отмечают, что, хотя в сегменте персональных компьютеров HDD практически утратили свои позиции, в корпоративном секторе их значимость восстанавливается.

Новая технологическая гонка и рубеж в 100 терабайт

Согласно данным аналитического агентства ТрендФорке, поставки HDD корпоративного уровня будут расти в среднем на 23 процента ежегодно в период с 2025 по 2030 год. Такие высокие темпы побуждают производителей устанавливать новые рекорды по емкости. В настоящее время лидеры рынка, такие как Western Digital, Seagate и Тошиба, активно работают над созданием жестких дисков емкостью 100 TB.

В частности, Western Digital в данный момент тестирует диски объемом 40 TB и планирует начать их массовое производство во второй половине текущего года. Компания поставила цель представить модели HDD емкостью 100 TB к 2029 году. Seagate же уже начала поставлять облачным провайдерам устройства объемом до 44 TB на базе технологии ХАМР (термомагнитная запись).

Изменения в производственной цепочке

Рост спроса положительно сказывается на всей цепочке поставок комплектующих. Компания Ресонак объявила об увеличении производства магнитных пластин со 160 до 210 миллионов штук в год. Корпорация ХОЯ инвестирует около 50 миллиардов иен в строительство нового завода по производству стеклянных подложек для HDD во Вьетнаме. Также предприятия, такие как ДжКс Адванкед Металс и Нитто Денко, расширяют производство материалов для магнитных покрытий и гибких печатных плат.

Почему выбирают именно HDD, а не SSD? Основная причина заключается в экономической эффективности. В современных центрах обработки данных ССД-устройства используются для быстрых вычислений, тогда как HDD применяются для хранения огромных массивов данных и резервных копий. Тот факт, что себестоимость хранения одного терабайта данных на HDD остается значительно ниже, позволяет АИ-компаниям оптимизировать расходы.

Эта тенденция может косвенно отразиться и на рынке Узбекистана. Популяризация жестких дисков высокой емкости при модернизации локальных серверных инфраструктур и систем хранения данных послужит стабилизации затрат на хранение в корпоративном сегменте. Ожидается, что в ближайшие годы диски емкостью 30-40 TB станут стандартом.

ТехнологииИскусственный ИнтеллектHDDДата-центрыИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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