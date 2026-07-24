В музее Коканда не досчитались около 500 экспонатов...

·75·Общество
В музее Коканда не досчитались около 500 экспонатов...

В ходе инвентаризации, проводимой в фондах музеев Узбекистана, были выявлены серьезные случаи недостачи. Как стало известно, около 500 экспонатов в Государственном музее-заповеднике «Коканд» и его филиалах, а также 16 экспонатов в Сырдарьинском государственном музее числятся в фондовой документации, но фактически отсутствуют.

Соответствующие документы переданы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки ситуации. Когда и при каких обстоятельствах исчезли экспонаты, пока не разглашается.

В республиканских музеях проводится масштабная инвентаризация

В целях изучения состояния сохранности музейных предметов и коллекций в фондах музеев республики проводятся инвентаризационные работы.

В ходе проверки было зафиксировано, что некоторые предметы, числящиеся в фондовых документах, фактически отсутствуют на своих местах.

Наибольшая недостача выявлена в Государственном музее-заповеднике «Коканд» и его филиалах.

В Коканде отсутствует около 500 экспонатов

По данным инвентаризационной комиссии, в Государственном музее-заповеднике «Коканд» и его филиалах не обнаружено около 500 музейных предметов.

В числе учреждений, где зафиксирована недостача, есть и Кокандский литературный музей имени Гафура Гуляма.

На данный момент официальных ответов на следующие вопросы не поступало:

  • с какого времени экспонаты отсутствуют;

  • какова их историческая и материальная ценность;

  • какие факторы привели к недостаче;

  • есть ли возможность найти предметы вновь.

В Сырдарьинском музее также не досчитались 16 предметов

В Сырдарьинском областном государственном музее истории и культуры также не обнаружены 16 экспонатов, числящихся в фондовом учете.

Музейное учреждение

Выявленная недостача

Государственный музей-заповедник «Коканд» и филиалы

Около 500

Сырдарьинский государственный музей истории и культуры

16

Эти цифры зафиксированы инвентаризационной комиссией, а причины исчезновения могут быть установлены в ходе следствия и проверок.

Документы переданы в прокуратуру

Для дачи правовой оценки выявленным фактам в установленном законодательством порядке и принятия соответствующих мер документы были направлены в органы прокуратуры.

На данный момент информация об ответственных лицах, сумме вероятного ущерба или возбуждении уголовного дела не предоставлялась. Поэтому точные причины недостачи станут известны после проверки уполномоченными органами.

Вопрос сохранности музейных фондов снова на повестке дня

Музейные экспонаты являются историческим и культурным наследием страны. Каждый из них должен быть надлежащим образом зарегистрирован, сохранен, а его перемещение — строго контролироваться.

Результаты инвентаризации указывают на необходимость пересмотра системы контроля, учета и хранения в музейных фондах Коканда и Сырдарьи. Ожидается, что итоги проверки прояснят, как возникла недостача и кто несет за это ответственность.

Как вы считаете, как нужно усилить контроль за сохранностью музейных экспонатов? Оставляйте свое мнение в комментариях.

УзбекистанКокандСырдарьяГафур Гулям
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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