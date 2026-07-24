Начался прием заявок на жилищные субсидии для медицинских работников

·46·Общество
Начался прием заявок на жилищные субсидии для медицинских работников

Запущена новая услуга по предоставлению жилищных субсидий для медицинских и фармацевтических работников, проработавших в государственных медицинских учреждениях не менее 15 лет. Теперь они могут подать заявку полностью онлайн для частичного покрытия первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Каждый квартал среди кандидатов, чьи заявки соответствуют всем требованиям, автоматически выбираются 125 победителей. Этот процесс осуществляется с помощью специальной программы случайного выбора.

Кому предоставляется субсидия?

Новой возможностью могут воспользоваться медицинские и фармацевтические работники, осуществляющие деятельность в государственных медицинских учреждениях.

Основное требование — стаж работы заявителя в государственном медицинском учреждении должен составлять не менее 15 лет.

Субсидия направляется на покрытие части первоначального взноса, оплачиваемого за жилье, приобретаемое на основе ипотечного кредита.

Заявка подается полностью онлайн

Для использования услуги не требуется личное посещение ведомств. Заявки подаются через следующие платформы:

  • my.gov.uz — Единый портал интерактивных государственных услуг;

  • Мобильное приложение MyGov.

Весь процесс, от подачи заявки до ее рассмотрения, осуществляется в онлайн-формате.

Жилье можно выбрать в любом регионе

В рамках программы нет требования о покупке жилья только в том регионе, где работает сотрудник или где он постоянно зарегистрирован.

Отмечается, что претенденты могут выбрать жилье в любом регионе Узбекистана. Однако приобретаемая квартира должна относиться к первичному рынку, то есть к новостройкам.

Эта возможность позволяет медицинским работникам выбирать новую квартиру в удобном для них районе, исходя из места работы или семейных обстоятельств.

Каждый квартал выбирается 125 победителей

Поданные заявки сначала проходят онлайн-проверку на соответствие установленным требованиям.

Каждый квартал среди участников, полностью соответствующих всем условиям, определяется 125 победителей. Установлено, что отбор проводится автоматически без человеческого фактора через специальную программу случайного выбора — random.org.

Соответствие требованиям не гарантирует автоматическое получение субсидии. Окончательные победители выбираются случайным образом из числа кандидатов, соответствующих требованиям.

Что нужно проверить перед подачей заявки?

Медицинским и фармацевтическим работникам перед отправкой онлайн-заявки целесообразно проверить, корректно ли отражены сведения об их стаже работы в государственных информационных системах.

Также важно безошибочно внести запрашиваемые в заявке личные данные и информацию о трудовой деятельности. Неверные или неполные сведения могут повлиять на признание заявки соответствующей требованиям.

Новые жилищные возможности для медицинских работников

Данная услуга направлена на поддержку обеспечения жильем специалистов, проработавших долгие годы в государственных медицинских учреждениях.

Полностью онлайн-прием заявок упрощает процесс, а возможность выбора новостроек по всей республике расширяет охват программы. Однако, поскольку количество мест ограничено 125 победителями в квартал, отбор проходят не все кандидаты, соответствующие требованиям.

Как вы считаете, достаточна ли квота в 125 победителей в квартал? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость своим знакомым, работающим в сфере медицины.

Узбекистанmy.gov.uzMyGov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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