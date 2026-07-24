«Нужны новые идеи»: между США и Россией прошли тайные переговоры

Согласно заявлениям сторон, переговоры между Рубио и Лавровым не привели к каким-либо прорывам

Фото: ЭПА

Взгляд мирового сообщества вновь прикован к дипломатической борьбе за закрытыми дверями. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели неожиданные переговоры по прекращению войны в Украине на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. По итогам встречи Вашингтон признал, что все предыдущие предложения провалились и теперь необходимы «новые идеи». Так почему же соглашения в Анкоридже не сработали и в чем заключается главное требование Кремля?

Zamin.уз собрал самые важные и закрытые дипломатические подробности дня.

Встреча Рубио и Лаврова: отменены ли прежние планы?

После встречи госсекретарь США Марко Рубио открыто признал, что саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшийся в прошлом году в Анкоридже, не принес мира. По его словам, прежние предложения были абсолютно неприемлемы для Украины, и сейчас ситуация не изменилась.

Марко Рубио: «Для мирного урегулирования конфликта нам нужны новые идеи. Украина никогда не примет условия, которые обсуждались ранее».

Сергей Лавров после встречи воздержался от открытых заявлений. МИД РФ опубликовал лишь краткий пресс-релиз о том, что американскому коллеге была доведена «реальная ситуация на фронте» и выражено недовольство дестабилизирующей политикой европейских государств.

Зеленский, Кушнер и «тайная дипломатия» в Баку

За несколько часов до встречи Лаврова и Рубио президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Сообщается, что в ходе беседы американские посредники представили несколько новых вариантов дальнейших переговоров.

Неожиданной новостью стало то, что параллельно в Азербайджане прошли тайные консультации. В Баку прибыли бывший премьер-министр России Виктор Зубков и бывшие высокопоставленные чиновники Германии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев косвенно подтвердил, что эти встречи являются секретными переговорами по прекращению войны.

Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ): «Не стоит предаваться излишнему оптимизму, пока рано говорить о новой динамике. Но мы ожидаем визита представителей Вашингтона Кушнера и Уиткоффа в Москву».

Почему переговоры зашли в тупик?

Согласно инсайдерским источникам европейских и американских СМИ (Reuters, Bloomberg), главным препятствием для мирного соглашения остаются территориальные вопросы.

Стороны Основная позиция и требования Россия (Владимир Путин) Намерен полностью взять под контроль Донецкую область. Возврат захваченных территорий в Сумской и Днепропетровской областях не планируется. Украина (Владимир Зеленский) Категорически отвергает территориальные уступки. Выступает только за справедливый мир и международные гарантии. США (Администрация Трампа) Ищет «новые идеи», пытается заморозить линию фронта и как можно быстрее достичь сделки на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

По данным источников, Владимир Путин резко раскритиковал своих советников, предлагавших просто заморозить линию фронта и прекратить огонь, и занял бескомпромиссную позицию по вопросу Донбасса.

Как вы думаете, смогут ли «новые идеи» остановить войну?

В большой политике игры за кулисами усиливаются. Дальнейшие шаги Вашингтона, Москвы и Киева в ближайшие недели могут решить судьбу войны.

Эти важные геополитические инсайды интересны вашим друзьям и близким? Поделитесь статьей в своих Телеграм-чатах и группах прямо сейчас!

Как вы считаете, смогут ли стороны в ближайшее время прийти к компромиссу или переговоры снова зайдут в тупик? Оставляйте свое мнение в комментариях!