«Нужны новые идеи»: между США и Россией прошли тайные переговоры

·167·Мир
«Нужны новые идеи»: между США и Россией прошли тайные переговоры

Согласно заявлениям сторон, переговоры между Рубио и Лавровым не привели к каким-либо прорывам
Фото: ЭПА

Взгляд мирового сообщества вновь прикован к дипломатической борьбе за закрытыми дверями. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели неожиданные переговоры по прекращению войны в Украине на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. По итогам встречи Вашингтон признал, что все предыдущие предложения провалились и теперь необходимы «новые идеи». Так почему же соглашения в Анкоридже не сработали и в чем заключается главное требование Кремля?

Zamin.уз собрал самые важные и закрытые дипломатические подробности дня.

Встреча Рубио и Лаврова: отменены ли прежние планы?

После встречи госсекретарь США Марко Рубио открыто признал, что саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшийся в прошлом году в Анкоридже, не принес мира. По его словам, прежние предложения были абсолютно неприемлемы для Украины, и сейчас ситуация не изменилась.

Марко Рубио:

«Для мирного урегулирования конфликта нам нужны новые идеи. Украина никогда не примет условия, которые обсуждались ранее».

Сергей Лавров после встречи воздержался от открытых заявлений. МИД РФ опубликовал лишь краткий пресс-релиз о том, что американскому коллеге была доведена «реальная ситуация на фронте» и выражено недовольство дестабилизирующей политикой европейских государств.

Зеленский, Кушнер и «тайная дипломатия» в Баку

За несколько часов до встречи Лаврова и Рубио президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Сообщается, что в ходе беседы американские посредники представили несколько новых вариантов дальнейших переговоров.

Неожиданной новостью стало то, что параллельно в Азербайджане прошли тайные консультации. В Баку прибыли бывший премьер-министр России Виктор Зубков и бывшие высокопоставленные чиновники Германии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев косвенно подтвердил, что эти встречи являются секретными переговорами по прекращению войны.

Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ):

«Не стоит предаваться излишнему оптимизму, пока рано говорить о новой динамике. Но мы ожидаем визита представителей Вашингтона Кушнера и Уиткоффа в Москву».

Почему переговоры зашли в тупик?

Согласно инсайдерским источникам европейских и американских СМИ (Reuters, Bloomberg), главным препятствием для мирного соглашения остаются территориальные вопросы.

Стороны

Основная позиция и требования

Россия (Владимир Путин)

Намерен полностью взять под контроль Донецкую область. Возврат захваченных территорий в Сумской и Днепропетровской областях не планируется.

Украина (Владимир Зеленский)

Категорически отвергает территориальные уступки. Выступает только за справедливый мир и международные гарантии.

США (Администрация Трампа)

Ищет «новые идеи», пытается заморозить линию фронта и как можно быстрее достичь сделки на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

По данным источников, Владимир Путин резко раскритиковал своих советников, предлагавших просто заморозить линию фронта и прекратить огонь, и занял бескомпромиссную позицию по вопросу Донбасса.

Как вы думаете, смогут ли «новые идеи» остановить войну?

В большой политике игры за кулисами усиливаются. Дальнейшие шаги Вашингтона, Москвы и Киева в ближайшие недели могут решить судьбу войны.

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Как вы считаете, смогут ли стороны в ближайшее время прийти к компромиссу или переговоры снова зайдут в тупик? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Марко РубиоСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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