Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта заставляет крупных технологических гигантов пересматривать свои стратегии в области источников энергии. Корпорация Meta под руководством Марка Цукерберга после десятилетнего членства покинула международную инициативу РЭ100, целью которой является переход на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии. Это решение совпало с резким увеличением использования природного газа для питания собственных центров обработки данных. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание TechCrunch, разрыв отношений между Meta и РЭ100 произошел по взаимному согласию. Этот альянс, координируемый британской некоммерческой организацией Климате Груп, объединяет более 400 крупных компаний, таких как Apple, Google и Microsoft. Выход Meta из этого состава демонстрирует разрыв между обещаниями компании в области экологической устойчивости и ее реальными действиями.

Рост потребности в природном газе

За последний год Meta профинансировала строительство более десяти электростанций на природном газе. В рамках проекта центра обработки данных Хйперион в штате Луизиана запланировано строительство 10 газовых станций, которые будут вырабатывать в общей сложности 7,5 ГВ электроэнергии. Для сравнения, это количество превышает мощность, потребляемую всем штатом Южная Дакота в США. Также в штате Огайо запущен газовый проект мощностью 200 МВт.

По мнению экспертов, причиной такого резкого поворота могло стать ужесточение порядка отчетности организации РЭ100. Согласно обновленным правилам, компании обязаны предоставлять более прозрачные и точные данные о достижении целей в области возобновляемой энергии. Meta, в свою очередь, обещала полностью перейти на зеленую энергию к 2020 году, но гонка в сфере искусственного интеллекта изменила эти планы.

Экологические последствия и опасения

Хотя природный газ считается более чистым топливом по сравнению с углем, он все равно наносит значительный вред окружающей среде. Согласно исследованиям, только один центр обработки данных мощностью 1 ГВт, работающий на газе, ежегодно выбрасывает в атмосферу сотни тонн оксидов азота, оксида углерода и вредных частиц. Доказано, что эти вещества негативно влияют на здоровье человека, повышая риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

На данный момент представители Meta подчеркивают, что компания по-прежнему привержена целям 100-процентно чистой и возобновляемой энергии. Однако на фоне масштабного строительства газовых станций эти заявления вызывают множество вопросов. Для таких стран, как Узбекистан, развивающих цифровую экономику и центры обработки данных, опыт глобальных гигантов показывает важность поддержания баланса между энергетической стабильностью и экологической безопасностью.