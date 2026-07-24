Прием заявок на ипотечные субсидии начнется 27 июля

В Узбекистане прием заявок на получение субсидий по ипотечным кредитам возобновится 27 июля в 15:00. Заявки будут приниматься за счет уведомлений о субсидиях, которые были ранее предоставлены, но не были использованы в течение срока действия.

Претенденты на субсидию должны набрать не менее 30 баллов по социальным критериям. Также кредитная история заявителя должна соответствовать требованиям хотя бы одного из коммерческих банков, участвующих в программе.

Когда начнется прием заявок?

Подача заявок на ипотечную субсидию начнется 27 июля в 15:00.

Прием осуществляется за счет остатка уведомлений, предоставленных в рамках установленных целевых показателей по ипотечным субсидиям, но не использованных своевременно.

Поскольку эти средства и возможности могут быть ограничены, граждане, соответствующие требованиям, могут подать заявку начиная с указанного времени.

Сколько баллов нужно для получения субсидии?

Заявитель оценивается на основе социальных критериев. Для получения возможности на субсидию требуется результат оценки 30 баллов или выше.

Кроме того, проверяется кредитная история гражданина. Она должна соответствовать внутренним требованиям как минимум одного коммерческого банка, участвующего в программе.

Набор 30 баллов не означает автоматическое выделение субсидии. Заявитель также должен соответствовать другим установленным требованиям.

Чьи заявки соответствуют требованиям?

У претендующего на субсидию гражданина и его супруга(и) не должно быть жилья на праве собственности ни в одном из регионов Узбекистана.

Также требуется, чтобы среднемесячный доход семьи находился в пределах установленных социальных критериев.

Основные условия:

набор не менее 30 баллов по социальным критериям;

соответствие кредитной истории требованиям банка;

отсутствие жилья на праве собственности у заявителя и супруга(и);

соответствие среднемесячного дохода установленному пределу.

Где можно подать заявку?

Граждане могут подать заявку на ипотечную субсидию тремя способами:

лично посетив Центр государственных услуг;

используя мобильное приложение myGov ;

подав онлайн-заявку через портал my.gov.uz.

Для подачи онлайн-заявки важно правильно ввести личные данные и информацию, требуемую системой. Неверные или неполные данные могут повлиять на процесс рассмотрения заявки.

Что нужно проверить перед подачей заявки?

Претендентам целесообразно до 27 июля проверить свое соответствие социальным критериям, кредитную историю и статус владения жильем.

Заявки принимаются с 15:00. Граждане, планирующие получить субсидию, могут заранее подготовиться к использованию приложения myGov или портала госуслуг.

Как вы считаете, являются ли условия получения ипотечной субсидии достаточно удобными для населения? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте эту информацию близким, которые планируют приобрести жилье.