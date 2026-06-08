Процессор Ryzen 9 7950Кс3Д «вздулся»: AMD отказала в гарантии

В социальных сетях обсуждается необычный случай с процессором AMD Ryzen 9 7950Кс3Д. По словам владельца устройства, процессор буквально «вздулся» в процессе эксплуатации. После поломки компания AMD отказала в гарантийном обслуживании, сославшись на внешние физические повреждения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пользователь форума Reddit с ником ВИНКЭНТ199411 сообщил, что система была собрана в мае 2023 года на базе материнской платы Гигабйте Кс670Э АОРУС Мастер. Компьютер был оснащен модулями памяти Кингстон Фурй Беаст ДДР5-6000 и блоком питания бе куиет! Дарк Повер 13. По словам пользователя, процессор работал со стандартным профилем ЭКсПО, ручной разгон или изменение напряжения не производились.

Инцидент произошел в апреле 2024 года: компьютер издал громкий щелчок в режиме простоя, и система полностью отключилась. Специалисты Гигабйте в ходе диагностики обнаружили повреждение данных БИОС и перепрошили плату. Проверки показали, что материнская плата и блок питания полностью исправны, а плата успешно прошла 64-часовой стресс-тест с другим процессором Ryzen 9 7950Кс3Д.

Самый интересный момент проявился во внешнем виде процессора. На опубликованных фотографиях видно появление деформации и вздутия на задней части чипа. AMD отказала в гарантийном обслуживании, сославшись именно на этот физический дефект. Однако, по словам пользователя, компания не проводила полную экспертизу процессора и приняла решение, основываясь только на присланных фотографиях.

Этот случай вызвал большой резонанс в технологическом мире, поскольку ранее поступало множество жалоб на выгорание процессоров серии Кс3Д из-за высокого напряжения. Тогда AMD и производители материнских плат выпустили обновления БИОС, ограничивающие напряжение СоК до 1,3 В. Пока прямая связь между этим новым случаем и старыми проблемами не доказана.