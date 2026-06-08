Amazon разрешил создавать персонализированные товары с помощью искусственного интеллекта

В понедельник компания Amazon представила новую функцию, позволяющую создавать дизайн товаров с помощью искусственного интеллекта. Ожидается, что это нововведение создаст серьезную конкуренцию таким онлайн-платформам, как Редбуббле, Бонфире, Спринг и Фуртвалл. Теперь пользователи могут превращать свои идеи в готовые продукты с помощью простых текстовых запросов (промптов) через Алекса фор Шоппинг. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новый сервис работает в рамках службы печати по запросу Amazon под названием Мерч он Деманд. С его помощью можно наносить уникальные дизайны на различные предметы, от одежды до посуды. Компания позиционирует эту функцию как удобное решение для создания специальных футболок для семейных мероприятий, персональных подарков или товаров с изображением домашних животных.

После создания дизайна Amazon берет на себя производство товара и его доставку по адресу через службу доставки Приме. Этот шаг интегрирует продукты, созданные с помощью искусственного интеллекта, непосредственно в приложение Amazon Шоппинг и устраняет барьеры для обычных потребителей, не обладающих навыками дизайна.

В настоящее время эта функция доступна только в США. Ее использование абсолютно бесплатно, клиенты платят только за купленный товар. Пользователи могут получить доступ к этому разделу, нажав на значок Алекса в приложении Amazon Шоппинг или введя слово «кустомизе» в панель поиска.

Система предлагает варианты дизайна на основе описания пользователя, есть возможность редактировать их и делиться результатом с близкими. В список поддерживаемых товаров входят футболки, худи, свитшоты, рубашки поло, термостаканы и бутылки для воды.