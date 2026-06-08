NVIDIA RTX Спарк: самый энергоэффективный чип в мире для персональных компьютеров

Новый суперчип NVIDIA RTX Спарк, представленный на выставке Компутекс 2026, продолжает привлекать внимание экспертов. Последние анализы показали, что NVIDIA объединила технологии нескольких поколений мобильных платформ, адаптировав их для длительной работы под высокой нагрузкой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Процессор RTX Спарк основан на архитектуре Арм в9.2 и включает 20 ядер: 10 высокопроизводительных Кортекс-Кс925 и 10 энергоэффективных Кортекс-А725, а также общий кэш Л3 объемом 32 МБ. Ядра Кс925 ранее использовались в системе MediaTek Dimensity 9400, а А725 — в семействе Dimensity 8500. Все эти чипы производятся по 3-нм технологическому процессу компании TSMC.

По данным ГикБай, инженеры NVIDIA переработали конструкцию ядер Кортекс-Кс925, уменьшив их площадь, и внедрили совершенную систему питания, аналогичную будущим решениям платформ MediaTek. Такой подход позволяет долго удерживать высокие частоты, что крайне важно для ноутбуков и рабочих станций на базе Windows фор Арм.

В отличие от смартфонов, где максимальная производительность требуется лишь кратковременно, персональные компьютеры нуждаются в стабильной многоядерной нагрузке в течение часов. RTX Спарк оптимизирован именно для таких сценариев. Как отметил старший директор по управлению продуктами NVIDIA Марк Эверманн, «это самый энергоэффективный чип, созданный для персональных компьютеров».