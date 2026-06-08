WWDC 2026: чего ждать от обновления Siri, Apple Intelligence и iOS 27

По мере приближения ежегодной конференции разработчиков Apple Ворлдвиде Девелоперс Конференке (WWDC 2026) технологический мир стоит на пороге серьезных изменений. Главной новинкой мероприятия ожидается фундаментальная переработка голосового помощника Siri. Обновленная Siri станет умным ассистентом, который лучше понимает контекст, способен выполнять многоэтапные задачи и вести естественный диалог между приложениями. По данным, Apple использует технологию Gemini от Google для расширения этих возможностей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно утечкам, опубликованным изданием Bloomberg, Apple может представить отдельное приложение Siri, способное конкурировать с чат-ботами ChatGPT, Claude и Gemini. Также ожидается внедрение функции автоматического удаления сообщений через 30 дней или год. По данным Те Информатион, в магазин App Store будут интегрированы агенты искусственного интеллекта. Эти агенты помогут пользователям в повседневных задачах, таких как бронирование мест, редактирование документов и управление устройствами умного дома.

В приложении Камера ожидается появление нового раздела «Висуал Intelligence». Эта функция будет распознавать объекты с помощью Google Имаге Сеарч и займет место среди таких разделов, как Фото или Панорама, в качестве специального режима для Siri. Приложение Фото также получит улучшения благодаря Apple Intelligence: пользователям станут доступны интеллектуальные рекомендации сцен, автоматическое удаление лишних объектов из кадра и редактирование фотографий по командам на естественном языке.

Apple также обновляет приложение Имаге Плайгрунд. В нем появятся возможности генерации изображений высокого качества, новые художественные стили и расширенные элементы управления для редактирования. Пользователи смогут создавать Генмоджи, соответствующие их переписке, или генерировать АИ-обои на различные темы. В приложении Валлет ожидается внедрение новой функции, позволяющей легко делить расходы с друзьями, просто сфотографировав чек.