WWDC 2026: все новости о Siri, iOS 27 и Apple Intelligence

·770·Технологии
WWDC 2026: все новости о Siri, iOS 27 и Apple Intelligence

Сегодня в штаб-квартире Apple Парк стартовала очередная конференция Apple WWDC 2026. Мероприятие началось с важных анонсов, касающихся голосового помощника Siri, новой операционной системы iOS 27 и системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Ожидается, что эта недельная конференция для разработчиков станет одним из самых важных поворотных моментов в истории компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Мероприятие этого года имеет особое значение по нескольким причинам. Во-первых, это последнее выступление Тима Кука в качестве генерального директора; он объявил, что с 1 сентября передаст управление Джону Тернусу. Во-вторых, Apple стремится устранить отставание в сфере искусственного интеллекта и кардинально улучшить возможности Siri после партнерства с Google.

Стиль Ликуид Гласс, представленный в прошлом году, понравился не всем пользователям. Хотя Apple не перешла полностью на новую эстетику, она предоставила пользователям возможность настраивать элементы интерфейса по своему усмотрению. Также был представлен новый многослойный подход к элементам Ликуид Гласс внутри приложений.

Компания назвала iOS 27 «самым массовым обновлением в истории». Сообщается, что эту программную платформу поддерживают iPhone 11 и все последующие модели. Производительность системы также значительно выросла: фотографии открываются на 70% быстрее, передача данных через АирДроп ускорилась на 80%, а планировщик CPU был усовершенствован для многозадачного режима.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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