Apple вносит изменения в свой спорный дизайн Ликуид Гласс

·42·Технологии
Apple вносит изменения в свой спорный дизайн Ликуид Гласс

Когда Apple представила новую концепцию дизайна под названием Ликуид Гласс на прошлогодней конференции WWDC, реакция пользователей была неоднозначной. Одни одобрили прозрачный и современный вид, другие жаловались на затрудненное чтение текста. На мероприятии WWDC 2026, прошедшем в понедельник, компания анонсировала важные обновления этого дизайна. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам представителей Apple, основы Ликуид Гласс были пересмотрены для обеспечения удобства чтения (реадабилитй). Теперь система создает глубину и четкие границы между панелями, размывая (диффусинг) сложный контент на заднем плане. Это позволяет пользователям легче воспринимать информацию.

Самое главное, Apple не делает этот новый вид обязательным. Компания внедрила специальный слайдер и настройки, исходя из пожеланий пользователей. Теперь вид Ликуид Гласс можно изменять от полностью прозрачного состояния до полноцветного. Эта функция работает как в iOS, так и в macOS.

Кроме того, Apple объявила, что значки приложений (иконс) станут более изящными и целостными. Для разработчиков гарантирована работа настроек Ликуид Гласс в их приложениях с первого дня. Компания особо подчеркнула, что эти изменения были внесены на основе отзывов пользователей.

AppleWWDCLiquid GlassiOSmacOS
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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