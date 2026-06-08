Apple кардинально обновила систему поиска в электронной почте и фотографиях

·34·Технологии
Apple кардинально обновила систему поиска в электронной почте и фотографиях

Если вы являетесь пользователем устройств Apple и когда-либо испытывали трудности с поиском полученного электронного письма или фотографии, которые точно должны были быть у вас, компания объявила важные новости. На мероприятии WWDC 2026, прошедшем в понедельник, представители Apple признали, что система поиска работала неэффективно, и сообщили о ее полной переработке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

«У всех бывало такое: вы ищете то, что точно существует, но оно не находится», — заявила вице-президент по управлению программным обеспечением ОС Стейси Форд во время вступительной речи конференции. По ее словам, основа поиска, поддерживающая приложения Спотлигхт, Фотос и Маил в системах iOS, iPadOS и macOS, была полностью обновлена.

В основе новой системы лежит Сеарч Индекс (индекс поиска). Это богатый каталог, состоящий из всего контента на вашем устройстве, который лучше понимает, что именно есть и где это найти. Форд подчеркнула, что компания изменила архитектуру поиска таким образом, что она переиндексирует как новый, так и старый контент.

Одной из самых многообещающих новинок стало внедрение новой «системы рейтингов» в приложении Маил. Эта система должна в первую очередь отображать именно то сообщение, которое вы ищете, независимо от даты его отправки. Ожидается, что это станет долгожданным решением для многолетних пользователей iPhone.

Ранее систему поиска на устройствах Apple часто критиковали за выдачу старых данных, не имеющих отношения к запрашиваемым ключевым словам. Теперь, благодаря искусственному интеллекту и обновленным алгоритмам, процесс поиска не только текстовых сообщений, но и фотографий станет значительно проще.

AppleWWDC 2026iPhoneiOSТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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