SpaceX приняла неожиданное решение: 13-й полет Starship отложен

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, была вынуждена отложить очередной испытательный полет своей крупнейшей и мощнейшей ракеты — системы Starship. Миссия, изначально запланированная на 23 июля, была перенесена на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Хотя это решение стало неожиданным для любителей космоса и отраслевых экспертов, компания считает этот шаг необходимым для обеспечения безопасности и точности данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно информации, предоставленной изданием иксбт.ком, причиной переноса полета стали не технические неисправности ракеты, а именно метеорологическая обстановка. Специалисты SpaceX планировали провести высокоточную съемку теплозащитного экрана корабля с земли во время полета. Однако облачность и низкая видимость помешали выполнению этой важной научной задачи.

Теплозащита и испытание динамическим давлением

Основная цель 13-го испытательного полета — изучить поведение корабля Starship под воздействием высокого динамического давления, возникающего при прохождении плотных слоев атмосферы. При наборе ракетой высокой скорости нагрузка на корпус достигает максимальных значений. Поэтому для инженеров крайне важно визуально проанализировать состояние защитного слоя.

Представители SpaceX пояснили, что без качественных изображений научная ценность миссии значительно снижается. Компания ожидает, что во время следующей попытки погодные условия будут практически идеальными. Это позволит не только успешно стартовать, но и собрать все телеметрические данные в полном объеме.

Процесс подготовки и новые сроки

Перед отменой полета команда SpaceX завершила процесс заправки ускорителя Super Heavy Booster 20. Также была проведена полная проверка системы работы двигателей, и ракета была приведена в состояние готовности к старту. Однако полученные в последние минуты метеоданные изменили планы.

Согласно новому графику, полет Starship ожидается 24 июля. Эта серия испытаний имеет решающее значение для проектов SpaceX по доставке людей на Марс и освоению Луны. Каждая задержка рассматривается как дополнительная возможность для дальнейшего совершенствования системы.

Этот процесс интересен и для любителей космических технологий в Узбекистане, поскольку ожидается, что в будущем Starship значительно сократит расходы на вывод спутников на орбиту. Сейчас все внимание мира приковано к полигону Starbase в Техасе.