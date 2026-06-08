Apple разрешила родителям контролировать использование iPhone детьми

Компания Apple на конференции Ворлдвиде Девелоперс Конференке (WWDC) представила новый набор инструментов, позволяющих родителям полностью контролировать использование устройств iPhone их детьми. Теперь родители могут самостоятельно определять, с кем общаются их дети, какими приложениями они пользуются и на какие веб-сайты заходят. Также были расширены функции блокировки нежелательных сообщений и управления экранным временем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В новой системе при создании учетной записи для ребенка Apple автоматически предлагает меры безопасности, соответствующие возрасту. Например, блокируются сайты для взрослых, а в магазине App Store отображается только контент, подходящий по возрасту. Родители могут изменять эти настройки по своему усмотрению или со временем расширять список разрешенных приложений.

Особенно полезной для детей школьного возраста стала функция «Аск то Бровсе». Она работает в браузере Сафари на устройствах iPhone, iPad и Мак и ограничивает доступ детей к социальным сетям через веб-сайты. Для детей до 13 лет эта функция и система запроса разрешения на покупку приложений («Аск то Буй») включаются автоматически.

Специалисты Apple, проконсультировавшись, в том числе, с Американской академией педиатрии, разработали рекомендации по экранному времени в зависимости от возраста ребенка. Например, детям до 13 лет не рекомендуется пользоваться социальными сетями, поэтому система предлагает отключить приложения этой категории. Обновленный дизайн раздела Скрин Тиме позволяет родителям просматривать отчеты и управлять ограничениями в один клик.