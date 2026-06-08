Apple Intelligence обновлена: iPhone теперь сам редактирует текст и фото

·7·Технологии
Apple Intelligence обновлена: iPhone теперь сам редактирует текст и фото

Компания Apple анонсировала масштабные обновления для приложений Сафари, Мессагес и Фотос в рамках системы Apple Intelligence. Теперь браузер Сафари автоматически группирует открытые вкладки по темам и предлагает пользователю нужные страницы. Кроме того, в браузере появились специальный монитор для отслеживания изменений цен или новостей, а также расширения с искусственным интеллектом, позволяющие изменять веб-страницы с помощью текстовых команд. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В вопросах безопасности Apple внедрила функцию обновления паролей одним нажатием. Если пароль находится под угрозой, система автоматически заменит его без участия пользователя. В приложении Мессагес искусственный интеллект не только предлагает варианты ответов, но и быстро находит нужные изображения на основе текстового описания. В приложении Календар появилась возможность планировать встречи и мероприятия, просто написав запрос обычным языком.

Одной из самых важных новостей стала интеграция приложения Фоне с другими программами. Теперь во время звонка Apple Intelligence в реальном времени выводит необходимую информацию из приложений Маил или Мессагес, например, детали рейса. Это достойный ответ на функцию Магик Куе от Google, который выводит конкуренцию на уровне операционных систем на новый этап.

Приложение Шорткутс также претерпело кардинальные изменения: теперь нет необходимости вручную собирать сложные рабочие процессы, достаточно просто написать желание в текстовом виде. В приложениях Имаге Плайгрунд и Фотос редактирование фотографий стало еще проще. Благодаря новой функции Спатиал Рефраминг появилась возможность менять расположение объектов в кадре и расширять границы изображения с помощью искусственного интеллекта (експансион).

AppleApple IntelligenceiPhoneSafariИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
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