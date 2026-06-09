WWDC 2026: новая эра для Apple Intelligence, iOS 27 и Siri

·6·Технологии
WWDC 2026: новая эра для Apple Intelligence, iOS 27 и Siri

Очередная конференция Apple WWDC 2026 стартовала в штаб-квартире Apple Park. Мероприятие этого года имеет историческое значение по нескольким причинам. Во-первых, это было последнее выступление Тима Кука в качестве главы компании — он объявил о передаче управления Джону Тернусу с 1 сентября. Во-вторых, Apple стремится вернуть лидерство в гонке с Google и другими конкурентами, кардинально обновив своего голосового помощника Siri и возможности искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Главной новинкой мероприятия стала переработка помощника Siri на базе технологии Google Gemini. Теперь Siri стала умнее, более интерактивной и интегрированной с визуальным интеллектом, а также представлена в виде отдельного приложения. Вице-президент Apple Крейг Федериги особо подчеркнул, что вопросы конфиденциальности не обсуждаются даже в эпоху искусственного интеллекта, а данные пользователей используются только для выполнения запросов.

В направлении программного обеспечения была представлена iOS 27. Сообщается, что новая операционная система будет работать на iPhone 11 и всех последующих моделях. По словам инженеров Apple, производительность системы значительно выросла: изображения загружаются на 70% быстрее, а передача данных через AirDrop ускорилась на 80%. Также обновлена концепция дизайна Liquid Glass, предоставившая пользователям более широкие возможности для настройки элементов интерфейса по своему усмотрению.

Были также объявлены важные нововведения в области родительского контроля. С помощью новых инструментов родители смогут полностью контролировать, кому звонят их дети, а также какими приложениями и сайтами они пользуются. Для детей младше 13 лет функции «Ask to Browse» и «Ask to Buy» будут активированы автоматически. Кроме того, механизм поиска в системах iOS, iPadOS и macOS был полностью пересмотрен, что сделало процесс поиска любой информации на устройстве пользователя еще проще.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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