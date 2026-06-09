Apple Image Playground теперь создает изображения гораздо более высокого качества

·4·Технологии
Apple Image Playground теперь создает изображения гораздо более высокого качества

Вы когда-нибудь пробовали приложение Image Playground на своем iPhone? Возможно, нет — вы даже можете не знать, что в вашем телефоне есть встроенный инструмент для рисования на основе искусственного интеллекта. Причина в том, что до сих пор Image Playground предлагал изображения гораздо более низкого качества по сравнению с решениями конкурентов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

На конференции WWDC 2026, прошедшей в понедельник, Apple анонсировала необходимые обновления для этого приложения. Согласно презентации компании, общее усовершенствование системы Apple Intelligence значительно повысит эффективность работы таких приложений, как Image Playground. Теперь пользователи смогут с помощью простых слов создавать изображения, от природных пейзажей до забавных фотографий с участием людей из их личной фотобиблиотеки.

Как отметила старший директор Apple Лесли Икемото, благодаря технологии Private Cloud Compute личные фотографии пользователей никогда не сохраняются, и даже сама компания Apple не может их видеть. Например, если вы готовите приглашение на день рождения друга, вы можете создать через Image Playground изображение, где он держит торт, а затем с помощью текстовой команды добавить свечи на торт или изменить его одежду.

Среди новых возможностей также есть выбор размеров изображений: добавлена возможность генерации горизонтальных изображений для сайтов малого бизнеса или вертикальных форматов для флаеров. Image Playground интегрирован со всей системой, его можно использовать для создания экрана блокировки, фонов iMessage и постеров контактов.

Хотя произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, иногда выглядят странно, главное преимущество Apple заключается в том, что, в отличие от многих конкурентов, она не использует личные фотографии пользователей для обучения нейросетей. Ожидается, что все новые функции в Apple Photos и системе Apple Intelligence станут доступны пользователям до конца текущего года.

AppleImage PlaygroundApple IntelligenceiPhoneИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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