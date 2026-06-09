Приложение Apple Фотос получило новые функции искусственного интеллекта

В понедельник на конференции WWDC 2026 Apple анонсировала ряд новых функций для приложения Фотос, основанных на технологии Apple Intelligence. Теперь пользователи получат более широкие возможности для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая пространственная функция «Рефраме» служит для изменения композиции изображений. Например, если во время съемки в кадре остались лишние объекты или нарушена симметрия, этот инструмент устранит проблему. Пользователи могут изменять перспективу снимка, просто перемещая его, как будто камера была перенесена в другую точку.

Пустоты, появляющиеся по краям фотографии в процессе редактирования, автоматически заполняются генеративными моделями Apple. При этом система заполняет только пустые пространства, образовавшиеся в результате изменения перспективы, обеспечивая естественность изображения и его соответствие исходной сцене.

Кроме того, с помощью инструмента «Экстенд» можно расширить изображение, выделить больше места для объектов или выровнять линию горизонта без обрезки важных деталей. Пользователи смогут добавлять новые элементы в сцену, уменьшая масштаб пальцами.

Популярный инструмент «Клеануп» в приложении также был обновлен. Теперь удаление отвлекающих объектов с фотографии с помощью генеративного ИИ стало более качественным и реалистичным. Пользователям достаточно просто выделить или нажать на объекты, которые они хотят удалить. Все эти обновления будут представлены в течение текущего года в рамках Apple Intelligence.