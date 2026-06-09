Приложение Apple Health теперь может определять состояние перименопаузы

·3·Технологии
Приложение Apple Health теперь может определять состояние перименопаузы

Компания Apple внедряет функцию отслеживания периода перименопаузы — одну из последних тенденций в сфере женского здоровья. На мероприятии WWDC 2026, прошедшем в понедельник, компания объявила о добавлении этапов перименопаузы и менопаузы в существующую функцию отслеживания цикла. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

С 2019 года Apple активно развивает направление женского здоровья, добавив функцию отслеживания менструального цикла в Apple Watch и iOS. Это обновление затрагивает актуальную тему, которая широко обсуждается в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram, а также в популярных телешоу.

Для компании это не только социальная значимость, но и огромная рыночная возможность. Согласно исследованиям, в прошлом году 1,1 миллиарда женщин по всему миру находились в постменопаузе. Поэтому цифровые инструменты для здоровья, ориентированные на эту демографическую группу, в последние годы привлекают крупные инвестиции.

По словам вице-президента Apple по управлению продуктами ОС Стейси Форд, женщины теперь могут получать специальные уведомления, когда изменения цикла указывают на перименопаузу. Кроме того, пользователи смогут отслеживать симптомы и получать информацию об изменениях в своем организме.

Новая функция позволяет пользователям лучше подготовиться к консультации с врачом и иметь более точную информацию о своем здоровье. Это расширяет экосистему Apple Health, превращая ее в важного медицинского помощника для женщин.

AppleApple HealthWWDC 2026ТехнологииЖенское Здоровье
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Nodirbek Razzokov
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